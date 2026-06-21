Итальянское приключение Эшли Коула завершено: бывшего звездного игрока увольняют
Легендарный защитник сборной Англии, «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул потерпел неожиданную неудачу в своем дебютном тренерском опыте в Италии. Специалист, возглавлявший команду «Чезена» из итальянской Серии Б, близок к уходу с поста всего через восемь матчей. Об этом сообщает авторитетное издание Ла Gazzetta делло Sport. Об этом Goal.com сообщает в своем материале.
Согласно имеющейся информации, краткосрочный контракт 45-летнего английского специалиста истекает 30 июня, и руководство клуба решило его не продлевать. Коул возглавил команду в марте, заменив Микеле Миньяни, однако под его руководством «Чезена» лишилась шансов на выход в плей-офф и завершила сезон на 11-м месте.
Протесты болельщиков и неудачные результатыЭшли Коул с первых дней пребывания в Италии столкнулся с холодным приемом местных фанатов. В то время как отставка Миньяни вызвала недовольство среди болельщиков, назначение неопытного англичанина лишь усугубило ситуацию. На стадионе даже появились критические баннеры с надписью «Эшли Коул? Нет, спасибо». Как пишет Goal.com, назначение Коула было основано скорее на личных связях с одним из владельцев клуба Майком Мелби.
Статистика также не в пользу Коула: в 8 матчах под его руководством команда одержала всего одну победу. Три ничьи и четыре поражения стали последней каплей для руководства. Хотя изначально обсуждалось продление контракта, атмосфера в раздевалке и общественное давление полностью перечеркнули эти планы.
Поиск нового тренераВ настоящее время спортивный директор «Чезены» Андреа Манчини занят поиском подходящего кандидата. Генеральный директор клуба Коррадо Ди Таранто подчеркнул, что при выборе тренера спешка недопустима и каждый кандидат тщательно изучается. Среди претендентов значатся такие специалисты, как Эмануэле Тройзе и Стефано Векки, имеющие опыт работы в низших дивизионах Италии.
Для Эшли Коула этот неудачный опыт стал серьезным ударом по его тренерской репутации. Ожидается, что легенда «Челси» теперь снова займется деятельностью в качестве ассистента тренера для повышения квалификации или попробует себя в других лигах. Среда итальянского футбола оказалась слишком сложной для его дебюта.
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