Итальянское приключение Эшли Коула завершено: бывшего звездного игрока увольняют

Легендарный защитник сборной Англии, «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул потерпел неожиданную неудачу в своем дебютном тренерском опыте в Италии. Специалист, возглавлявший команду «Чезена» из итальянской Серии Б, близок к уходу с поста всего через восемь матчей. Об этом сообщает авторитетное издание Ла Gazzetta делло Sport. Об этом Goal.com сообщает в своем материале.

Согласно имеющейся информации, краткосрочный контракт 45-летнего английского специалиста истекает 30 июня, и руководство клуба решило его не продлевать. Коул возглавил команду в марте, заменив Микеле Миньяни, однако под его руководством «Чезена» лишилась шансов на выход в плей-офф и завершила сезон на 11-м месте.

Протесты болельщиков и неудачные результаты

Эшли Коул с первых дней пребывания в Италии столкнулся с холодным приемом местных фанатов. В то время как отставка Миньяни вызвала недовольство среди болельщиков, назначение неопытного англичанина лишь усугубило ситуацию. На стадионе даже появились критические баннеры с надписью «Эшли Коул? Нет, спасибо». Как пишет Goal.com, назначение Коула было основано скорее на личных связях с одним из владельцев клуба Майком Мелби.

Статистика также не в пользу Коула: в 8 матчах под его руководством команда одержала всего одну победу. Три ничьи и четыре поражения стали последней каплей для руководства. Хотя изначально обсуждалось продление контракта, атмосфера в раздевалке и общественное давление полностью перечеркнули эти планы.

Поиск нового тренера

В настоящее время спортивный директор «Чезены» Андреа Манчини занят поиском подходящего кандидата. Генеральный директор клуба Коррадо Ди Таранто подчеркнул, что при выборе тренера спешка недопустима и каждый кандидат тщательно изучается. Среди претендентов значатся такие специалисты, как Эмануэле Тройзе и Стефано Векки, имеющие опыт работы в низших дивизионах Италии.

Для Эшли Коула этот неудачный опыт стал серьезным ударом по его тренерской репутации. Ожидается, что легенда «Челси» теперь снова займется деятельностью в качестве ассистента тренера для повышения квалификации или попробует себя в других лигах. Среда итальянского футбола оказалась слишком сложной для его дебюта.