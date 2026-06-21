Кубок мира: боксеры из Узбекистана завоевали 12 медалей
В китайском городе Гуйян завершился престижный Кубок мира по боксу. По сообщению пресс-службы Федерации бокса Узбекистана, представители нашей страны успешно выступили на данных соревнованиях, завоевав в общей сложности 12 медалей .
Командный зачет: наши мужчины снова первые!
Мужская сборная Узбекистана, оставаясь верной традициям, вновь доказала свое мировое лидерство и заняла первое место в командном зачете. В общем зачете, включающем результаты женщин, наши представители также вошли в тройку сильнейших.
Командный рейтинг среди мужчин:
Узбекистан — 3 золота, 1 серебро, 2 бронзы.
Казахстан — 3 золота, 3 бронзы.
Франция — 2 золота, 1 бронза.
Общий зачет (мужчины и женщины):
Знакомьтесь с нашими победителями и призерами:
Полный список узбекистанских мастеров кожаных перчаток, поднявшихся на пьедестал Кубка мира:
Обладатели золотых медалей:
-60 кг— Абдумалик Халоков
-80 кг— Жавохир Умматалиев
-90 кг— Тураббек Хабибуллаев
-57 кг— Нигина Октамова
Обладатели серебряных медалей:
-50 кг— Асилбек Жалилов
-48 кг— Фарзона Фозилова
+80 кг— Олтиной Сотимбоева
Обладатели бронзовых медалей:
-85 кг— Акмальжон Исроилов
+90 кг— Арман Маханов
-60 кг— Ситора Турдибекова
-75 кг— Азиза Зокирова
Поздравляем всех наших спортсменов и тренерский штаб с этим успехом, который вновь продемонстрировал, что узбекистанская школа бокса является одной из сильнейших в мире!
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