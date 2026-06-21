Кубок мира: боксеры из Узбекистана завоевали 12 медалей

В китайском городе Гуйян завершился престижный Кубок мира по боксу. По сообщению пресс-службы Федерации бокса Узбекистана, представители нашей страны успешно выступили на данных соревнованиях, завоевав в общей сложности 12 медалей .

Командный зачет: наши мужчины снова первые!

Мужская сборная Узбекистана, оставаясь верной традициям, вновь доказала свое мировое лидерство и заняла первое место в командном зачете. В общем зачете, включающем результаты женщин, наши представители также вошли в тройку сильнейших.

Командный рейтинг среди мужчин:

Узбекистан — 3 золота, 1 серебро, 2 бронзы. Казахстан — 3 золота, 3 бронзы. Франция — 2 золота, 1 бронза.

Общий зачет (мужчины и женщины):

Знакомьтесь с нашими победителями и призерами:

Полный список узбекистанских мастеров кожаных перчаток, поднявшихся на пьедестал Кубка мира:

Обладатели золотых медалей:

-60 кг — Абдумалик Халоков

-80 кг — Жавохир Умматалиев

-90 кг — Тураббек Хабибуллаев

-57 кг — Нигина Октамова

Обладатели серебряных медалей:

-50 кг — Асилбек Жалилов

-48 кг — Фарзона Фозилова

+80 кг — Олтиной Сотимбоева

Обладатели бронзовых медалей:

-85 кг — Акмальжон Исроилов

+90 кг — Арман Маханов

-60 кг — Ситора Турдибекова

-75 кг — Азиза Зокирова