Кубок мира: боксеры из Узбекистана завоевали 12 медалей

·55·Спорт
Кубок мира: боксеры из Узбекистана завоевали 12 медалей

В китайском городе Гуйян завершился престижный Кубок мира по боксу. По сообщению пресс-службы Федерации бокса Узбекистана, представители нашей страны успешно выступили на данных соревнованиях, завоевав в общей сложности 12 медалей .

Командный зачет: наши мужчины снова первые!

Мужская сборная Узбекистана, оставаясь верной традициям, вновь доказала свое мировое лидерство и заняла первое место в командном зачете. В общем зачете, включающем результаты женщин, наши представители также вошли в тройку сильнейших.

Командный рейтинг среди мужчин:

  1. Узбекистан — 3 золота, 1 серебро, 2 бронзы.

  2. Казахстан — 3 золота, 3 бронзы.

  3. Франция — 2 золота, 1 бронза.

Общий зачет (мужчины и женщины):

Кубок мира: боксеры из Узбекистана завоевали 12 медалей

Знакомьтесь с нашими победителями и призерами:

Полный список узбекистанских мастеров кожаных перчаток, поднявшихся на пьедестал Кубка мира:

Обладатели золотых медалей:

  • -60 кгАбдумалик Халоков

  • -80 кгЖавохир Умматалиев

  • -90 кгТураббек Хабибуллаев

  • -57 кгНигина Октамова

Обладатели серебряных медалей:

  • -50 кгАсилбек Жалилов

  • -48 кгФарзона Фозилова

  • +80 кгОлтиной Сотимбоева

Обладатели бронзовых медалей:

  • -85 кгАкмальжон Исроилов

  • +90 кгАрман Маханов

  • -60 кгСитора Турдибекова

  • -75 кгАзиза Зокирова

Поздравляем всех наших спортсменов и тренерский штаб с этим успехом, который вновь продемонстрировал, что узбекистанская школа бокса является одной из сильнейших в мире!

УзбекистанГуйянКитайКазахстанФранция
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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