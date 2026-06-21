Лукас Бергвалль решил покинуть «Тоттенхэм»: у шведского таланта много претендентов

Лондонский клуб «Тоттенхэм» столкнулся с серьезной проблемой в попытках сохранить одного из своих самых перспективных молодых звезд — Лукаса Бергвалля. Талантливый шведский полузащитник сообщил руководству о своем намерении покинуть команду в летнее трансферное окно. 20-летний футболист, который сейчас выступает в составе своей национальной сборной на чемпионате мира-2026, находится в поиске новых вызовов. Об этом сообщает Goal.com .

По информации издания The Athletic, причиной такого решения Бергвалля стало то, что он не вписывается в планы нового главного тренера команды Роберто Де Дзерби. Несмотря на то, что действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2031 года, он видит свое будущее за пределами стадиона «Тоттенхэм Хотспур». В настоящее время ряд грандов английской Премьер-лиги внимательно следят за ситуацией.

От триумфального дебюта до скамейки запасных

Карьера Лукаса Бергвалля в «Тоттенхэме» напоминает настоящие «американские горки». Футболист, перешедший в 2024 году из клуба «Юргорден», поначалу ярко проявил себя под руководством Анге Постекоглу. Он сыграл важную роль в победе команды в Лиге Европы 2025 года и внес большой вклад в прерывание 17-летней серии клуба без трофеев. По итогам того сезона он был признан «Футболистом года» в клубе.

Однако смена тренеров в клубе негативно сказалась на росте шведского полузащитника. Томас Франк, сменивший Постекоглу, предпочел использовать игрока на флангах, а не в центре поля, где тот привык играть. Эта тенденция сохранилась и в период Игора Тудора, а с приходом Роберто Де Дзерби в марте этого года ситуация еще больше осложнилась.

Говорят, что тактическая схема 4-2-3-1, которую применяет итальянский специалист, не подходит для раскрытия сильных сторон Бергвалля. В результате футболист почти не выходил на поле в последних матчах сезона 2025/26. Отсутствие постоянной игровой практики вынудило игрока принять серьезные меры.

Острая борьба на трансферном рынке

Неопределенность вокруг Бергвалля не осталась незамеченной другими клубами Премьер-лиги. В частности, «Челси» и «Астон Вилла» ранее связывались с «Тоттенхэмом» по поводу трансфера футболиста. Хотя в зимнее трансферное окно лондонцы отклонили все предложения, теперь желание самого игрока уйти полностью изменило ситуацию.

По мнению экспертов, для такого универсального и техничного футболиста, как Бергвалль, неизбежен интерес и из других ведущих чемпионатов Европы. Руководство «Тоттенхэма» сейчас раздумывает, стоит ли удерживать один из своих главных активов или продать его по максимально высокой цене.