От школьной парты до сцены ЧМ: сбывшаяся магическая мечта Ламина Ямаля

·23·Спорт
От школьной парты до сцены ЧМ: сбывшаяся магическая мечта Ламина Ямаля

17-летний суперталант сборной Испании Ламин Ямаль поделился впечатлениями о разгромной победе над Саудовской Аравией (4:0) и своем историческом первом голе на чемпионатах мира. В интервью официальному сайту ФИФА молодой звезда произнес очень трогательные и искренние слова.

«Прошлый чемпионат мира я смотрел, сидя за школьной партой...»

Для Ламина Ямаля этот гол стал не просто статистикой, а воплощением давней мечты. Его эмоции способны тронуть любого футбольного болельщика:

«Я всегда мечтал сыграть на чемпионате мира. Забить в своем первом матче в стартовом составе — это настоящая сбывшаяся мечта. Последний ЧМ я смотрел в школе. И вот теперь забить на такой великой сцене, когда моя мама и вся семья сидят на трибунах — для меня это магический момент», — сказал Ямаль.

Урок от Кабо-Верде и идеальный план

В первом туре Испания неожиданно сыграла вничью с Кабо-Верде, потеряв очки. По словам Ямаля, эта неудача сплотила команду и привела ее в чувство:

  • Полезный урок: «Ничья в матче, где мы должны были победить, нас очень расстроила. Это заставило нас многое переосмыслить и помогло подготовиться к этой игре в правильном настроении».

  • План тренера: «Основной план заключался в том, чтобы отыграть один тайм, а затем отдохнуть. Главным было помочь команде. То, что уже к концу первого тайма счет стал 3:0, позволило мне уйти на отдых. Все прошло идеально, именно так, как мы и хотели».

Факты о матче:

Напомним, что в этом противостоянии с Саудовской Аравией уже на 10-й минуте Ламин Ямаль открыл счет великолепным голом и провел на поле 45 минут. Чтобы сберечь молодого вингера, тренерский штаб заменил его в перерыве на Йереми Пино.

Выйти в стартовом составе на чемпионате мира и забить гол в 17 лет — это признак настоящего феномена. Ламин Ямаль продолжает покорять большую футбольную сцену!

Ламин ЯмальИспанияСаудовская АравияФИФАКабо-Верде
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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