Следите за матчем Узбекистан — Португалия в текстовой трансляции

·427·Спорт
Следите за матчем Узбекистан — Португалия в текстовой трансляции

Сборная Узбекистана выйдет на поле против Португалии в групповом этапе чемпионата мира. Мы будем освещать голы, опасные моменты, замены, карточки и другие важные события матча, который начнется в 22:00, в режиме текстовой трансляции.

В стартовом составе Узбекистана: Абдувохид Нематов, Рустам Ашурматов, Алишер Абдуллаев, Абдукодир Хусанов, Шерзод Насруллаев, Отабек Шукуров, Одилжон Хамробеков, Бобур Каримов, Аббосбек Файзуллаев, Элдор Шомуродов и Азизбек Ганиев.

В стартовом составе Португалии: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Ренату Вейга, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Педру Нету, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс и Криштиану Роналду.

Матч можно смотреть в прямом эфире на телеканале «Зо‘р ТВ». Все важные моменты игры будут регулярно обновляться в текстовом формате.

Текстовая трансляция

Перед матчем — Арбитр: Джалал Джайед. Мяч вводит Узбекистан.

1' — Матч начался.

2' — Бруну Фернандеш (Португалия) попытался отдать пас партнеру, но защитник перехватил мяч.

3' — Бруну Фернандеш нанес удар с края штрафной площади, но мяч пролетел над перекладиной.

3' — Португалия разыграла угловой коротко.

5' — Передача Нуну Мендеша не достигла адресата, атака остановлена.

6' — ГОЛ! 1–0. Жоау Канселу отлично сработал и передал мяч Криштиану Роналду. Роналду обыграл Абдувохида Нематова и красивым ударом отправил мяч в нижний правый угол.

10' — Бехруз Каримов (Узбекистан) совершил нарушение; Португалия получила право на штрафной удар в опасной позиции.

11' — Канселу хорошо среагировал на отскочивший мяч и нанес удар, но не смог довести его до ворот.

11' — Штрафной удар Бруну Фернандеша пришелся прямо в руки вратарю.

14' — Джалал Джайед дал свисток. Одилжон Хамробеков (Узбекистан) сфолил в опасном эпизоде; прямой штрафной в пользу Португалии.

14' — ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Одилжон Хамробеков получил желтую карточку за нарушение правил.

17' — ГОЛ! 2–0. Нуну Мендеш (Португалия) идеально исполнил штрафной с края штрафной площади — мяч закрутился и влетел точно в левую штангу. Великолепный гол.

19' — Шерзод Насруллаев (Узбекистан) выбежал под передачу, разрезавшую оборону, и нанес удар, но Диогу Кошта уверенно его спас.

20' — Бехруз Каримов отобрал мяч у соперника, но возмутился, когда судья зафиксировал нарушение. Штрафной в пользу Португалии.

21' — Низкий навес Нуну Мендеша в штрафную был заблокирован защитником.

23' — Бруну Фернандеш исполнил штрафной, отправив мяч в штрафную площадь, однако защита Узбекистана выбила его.

23' — Объявлен перерыв на глоток воды (кулинг бреак).

28' — Шерзод Насруллаев (Узбекистан) сделал кросс, но защитник проявил бдительность и выбил мяч в безопасную зону.

29' — ГОЛ! 2–1. Азизжон Ганиев (Узбекистан) быстро подобрал отскочивший мяч. Не обращая внимания на расстояние до ворот, он нанес мощный удар — мяч влетел в верхний левый угол! Потрясающий удар, счет становится 2:1.

30' — Внимание! Судья сообщил о просмотре VAR для проверки возможного нарушения при голе. Игроки Узбекистана выражают недовольство.

УзбекистанПортугалияКриштиану РоналдуБруну ФернандешЖуан Канселу
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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