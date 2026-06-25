Челси запрашивает 75 миллионов фунтов за Мало Гюсто: защитник может покинуть команду

·32·Спорт
Челси запрашивает 75 миллионов фунтов за Мало Гюсто: защитник может покинуть команду

Лондонский «Челси» продолжает серьезно пересматривать свой состав. Появились сообщения о том, что правый защитник команды Мало Гюсто рассматривает варианты ухода со «Стэмфорд Бридж» в текущее летнее трансферное окно. Руководство клуба установило высокую цену за французского футболиста в размере 75 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

23-летний Гюсто перешел в лондонский клуб из «Лиона» в 2023 году примерно за 31 миллион фунтов. Однако новая трансферная политика «Челси» и изменения в составе ставят под вопрос будущее футболиста в команде. По информации Goal.com, достигнутое клубом соглашение на сумму 43 миллиона фунтов по трансферу защитника «Аталанты» Марко Палестры еще больше усилило желание Гюсто уйти.

В настоящее время представители Мало Гюсто начали переговоры с рядом крупных клубов. Интересно, что в этом списке присутствует и чемпион Англии — «Манчестер Сити». Руководство «Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру Гюсто с целью усиления правого фланга обороны. Если этот трансфер состоится, футболист получит возможность снова поработать со своим бывшим тренером Энцо Мареской.

Финансовые барьеры на трансферном рынке

Несмотря на то, что Матеус Нунес успешно выступает на этой позиции в составе «Манчестер Сити», команда Пепа Гвардиолы чувствует потребность в профильном правом защитнике. Однако, по данным BBC, запрашиваемая «Челси» сумма в 75 миллионов фунтов может стать основным препятствием для трансфера. Хотя «горожане» хотят видеть в своих рядах молодого и талантливого защитника, такая высокая цена явно осложнит переговоры.

За установлением такой высокой цены «Челси» стоит желание восстановить финансовый баланс. Лондонская команда, занявшая в прошлом сезоне 10-е место в Премьер-лиге и оставшаяся без еврокубков, должна заработать средства на продаже игроков, чтобы соблюдать правила финансового фэйр-плей. Именно поэтому клуб готов продать ряд ведущих игроков.

Помимо Мало Гюсто, будущее других защитников команды, таких как Трево Чалоба, Тосин Адарабиойо и Уэсли Фофана, остается неопределенным. Ранее клуб заработал 52 миллиона фунтов на трансфере Марка Кукурельи. Теперь, похоже, настала очередь дальнейшего сокращения состава и освобождения места для новых приобретений.

Если этот трансфер состоится, для Мало Гюсто откроется новая страница в карьере в другом гранде Премьер-лиги. «Челси» же, в свою очередь, сделает очередной шаг на пути к омоложению состава и стабилизации финансового положения.

ЧелсиМало ГюстоМанчестер СитиТрансферФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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