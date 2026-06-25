Трогательное обращение отца Неймара: бразильская звезда возвращается в большой футбол

·44·Спорт
Трогательное обращение отца Неймара: бразильская звезда возвращается в большой футбол

Легендарный нападающий сборной Бразилии Неймар близок к возвращению в строй после длительного перерыва. Отец футболиста в преддверии возвращения сына на поле опубликовал в социальных сетях мотивационное видео, которое вдохновило многих. Это обращение служит поддержкой не только для игрока, но и для всего бразильского народа. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В видео, опубликованном отцом Неймара на странице в Instagram, запечатлена пламенная речь футболиста, обращенная к товарищам по команде в раздевалке. В ней Неймар вспоминает самый важный урок, который он получил от отца в детстве. По данным Goal.com, эти кадры были записаны в мае 2025 года во время финала Кингс Леагуе Бразил, но в нынешней ситуации они снова обрели актуальность.

"Отец всегда повторял мне одну фразу: 'Сын, беги, отдавай все силы, выходи на поле так, будто это последняя игра в твоей жизни'. Поэтому, братья мои, старайтесь так, словно это последний день вашей жизни", — говорит Неймар на видео. Ожидается, что эти слова помогут поднять боевой дух игроков перед важным матчем сборной Бразилии против Шотландии.

Возвращение после травмы

34-летний Неймар получил травму голени 17 мая этого года в матче «Сантоса» против «Коритибы». Тогда многие опасались, что участие опытного нападающего в международных турнирах окажется под вопросом. Однако процесс восстановления в Майами завершился успешно, и врачи дали ему разрешение на игру.

По имеющейся информации, в матче против Шотландии Неймар начнет игру на скамейке запасных. Хотя он и не выйдет в стартовом составе, его возвращение и присутствие в раздевалке обеспечат «Селесао» огромное психологическое преимущество. Сборная Бразилии намерена с помощью этой встречи обеспечить себе выход в следующий этап турнира.

В видеоролике, подготовленном отцом Неймара, вошли самые яркие моменты футболиста в составе национальной команды, включая его мастерский гол в ворота Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года. Эти кадры вновь напоминают о том, насколько важной фигурой Неймар является для бразильского футбола.

Несмотря на то, что сейчас он защищает цвета клуба «Сантос» на родине, Неймар остается главным лидером и талисманом сборной. Каждый его шаг и возвращение на поле с огромным волнением ждут миллионы болельщиков. Игра с Шотландией может стать началом нового победного пути для Неймара.

НеймарБразилияФутболСантосТравма
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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