Челси укрепляет линию защиты: трансфер Максанса Лакруа близок к завершению

Лондонский «Челси» продолжает процесс радикального обновления состава перед новым сезоном. Руководство команды в целях укрепления центра защиты обратило серьезное внимание на кандидата из «Кристал Пэлас» Максанса Лакруа. Этот трансфер стал одной из приоритетных задач лондонского клуба в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания Те Телеграф, «Челси» готовится в ближайшее время выступить с официальным предложением по Лакруа. Функционеры клуба видят в 24-летнем защитнике идеального кандидата, который составит конкуренцию Леви Колвиллу и выведет оборону команды на новый уровень. Ожидается, что Лакруа с его физической формой и опытом в английской Премьер-лиге идеально впишется в систему нового тренера Хаби Алонсо.

Трево Чалоба может отправиться в Италию

Для формирования необходимых средств на покупку нового защитника «Челси» готов продать своего воспитанника Трево Чалоба. В настоящее время серьезный интерес к защитнику, который находится в сборной Англии, проявляет клуб «Комо» из итальянской Серии А. Примечательно, что главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас в свое время играл вместе с Чалобой в «Челси» и хорошо знает его возможности.

Руководство «Челси» не хочет принудительно выводить Чалобу из состава, однако открыто для рассмотрения подходящих предложений ради сохранения финансовой стабильности и финансирования трансфера Лакруа. Тот факт, что Чалоба ранее выступал в аренде в «Кристал Пэлас», также может сыграть определенную роль в процессе переговоров.

Команда на пороге больших перемен

В составе лондонцев пересматривается не только центр защиты, но и другие позиции. Клуб уже достиг соглашения с «Реал Мадридом» по трансферу Марка Кукурельи. Также ожидается подписание контракта с представителем «Аталанты» Марко Палестрой. Если этот трансфер состоится, правый защитник Мало Гюсто может покинуть команду и присоединиться к «Манчестер Сити».

Работа по усилению линии атаки также не прекращается. «Челси» продолжает борьбу за звезду «Астон Виллы» Моргана Роджерса. Хотя в этой гонке фаворитом считается «Арсенал», «синие» намерены бороться до последней минуты. Столь масштабные изменения являются частью стратегии по полному обновлению команды перед началом эпохи Хаби Алонсо.