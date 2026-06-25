Гарри Реднап раскритиковал академии английских клубов: куда исчезли молодые звезды?

·29·Спорт
Гарри Реднап раскритиковал академии английских клубов: куда исчезли молодые звезды?

Один из легендарных тренеров английского футбола Гарри Реднап выразил серьезную обеспокоенность тем, что процесс подготовки молодых талантов в ведущих клубах Премьер-лиги, в частности в «Вест Хэме», «Тоттенхэме» и «Ливерпуле», остановился. В интервью Goal.com специалист отметил, что, несмотря на огромные затраты современных академий, в основных составах не видно собственных воспитанников. Об этом Goal.com сообщает .

По мнению Реднапа, сегодня клубы создали для молодых футболистов все возможные условия, но это не дает ожидаемого результата. Раньше «Вест Хэм» был известен как «Академия футбола» и выпустил таких звезд мирового уровня, как Бобби Мур, Рио Фердинанд, Фрэнк Лэмпард и Джо Коул. Сегодня же эта традиция практически утрачена.

«Я не вижу в основном составе «Вест Хэма» ни одного парня из академии. В «Тоттенхэме» ситуация такая же. Куда исчезли эти ребята?» — задается вопросом Реднап. По его словам, клубы тратят колоссальные средства на академии, чрезмерно балуя молодежь, как суперзвезд, однако количество игроков, способных показать реальный результат на поле, сократилось.

Академии и современные проблемы

Опытный тренер подчеркнул, что процесс подготовки молодых футболистов стал слишком комфортным. Если раньше молодежь закалялась в жестких сражениях региональных лиг, то теперь они ездят на роскошных автобусах, ночуют в отелях и путешествуют по всей стране. Это может вызвать чувство раннего удовлетворения и погасить страсть к настоящей конкуренции.

На сегодняшний день лишь немногие молодые игроки, такие как Макс Доуман из «Арсенала», выделяются на общем фоне. Реднап прогнозирует, что через несколько лет этот парень может стать лучшим футболистом страны. Однако отсутствие столь же ярких талантов в других грандах свидетельствует о проблемах в системе.

В то время как «Вест Хэм» может оказаться в Чемпионшипе в сезоне 2026/27, Реднап не исключает, что эта ситуация может стать шансом для молодежи. Игра в низшем дивизионе часто открывает путь воспитанникам академий в основной состав, так как давление становится чуть меньше.

В заключение специалист призвал руководство английского футбола пересмотреть систему подготовки молодежи. Если миллионы фунтов стерлингов, вкладываемые в академии, не принесут плодов, клубы Премьер-лиги рискуют полностью отказаться от своих воспитанников и стать зависимыми исключительно от готовых трансферов.

Английская Премьер-лигаВест ХэмАрсеналГарри РеднапФутбольная Академия
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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