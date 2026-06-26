Сборная Англии вынуждена выпустить основной состав в матче с Панамой

·42·Спорт
Сборная Англии вынуждена выпустить основной состав в матче с Панамой

Сборная Англии оказалась под неожиданным давлением перед решающим матчем группового этапа чемпионата мира. После уверенной победы над Хорватией подопечные Томаса Тухеля сыграли вничью с Ганой, упустив возможность досрочно обеспечить себе первое место в группе. Теперь противостояние с Панамой — это не просто формальность, а важная битва за сохранение лидерства в группе. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно анализу Goal.com, немецкий специалист планировал дать шанс запасным игрокам в этой встрече, однако безголевая ничья с Ганой изменила все планы. Хотя выход в 1/16 финала уже гарантирован, победа в группе крайне важна для того, чтобы встретить более удобного соперника на следующих стадиях плей-офф. Поэтому ожидается, что Тухель не станет рисковать и выставит сильнейший состав в игре с Панамой.

Проблемы вратаря и линии защиты

На позиции голкипера почти наверняка останется Джордан Пикфорд, однако его игра на текущем турнире вызывает вопросы у экспертов. В частности, в матче с Ганой он допустил грубую ошибку и едва не был удален с поля. Тем не менее, достойного кандидата, способного заменить опытного вратаря, пока не наблюдается.

На правом фланге защиты ситуация еще сложнее. Рис Джеймс в своей лучшей форме, несомненно, является одним из сильнейших защитников мира, но его склонность к травмам снова играет злую шутку. Поскольку Тино Ливраменто покинул лагерь из-за травмы, возможности выбора у Тухеля ограничены. Если Джеймс не будет полностью готов, перед Джедом Спенсом могут открыться неожиданные возможности.

В линии атаки ожидается возвращение в основной состав таких звезд, как Букайо Сака и Маркус Рэшфорд. Их скорость и креативность должны стать главным оружием для взлома обороны Панамы. Оптимальный сценарий для Англии — обеспечить преимущество уже в первом тайме, чтобы дать возможность отдохнуть ключевым лидерам.

В целом, матч с Панамой необходим Томасу Тухелю не только ради результата, но и для восстановления уверенности внутри команды. После вялой игры с Ганой болельщики ждут от «Трех львов» более агрессивного и содержательного футбола. Эта встреча, которая пройдет в Нью-Джерси, покажет реальный потенциал Англии на турнире.

АнглияТомас ТухельЧемпионат мираБукайо СакаМаркус Рэшфорд
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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