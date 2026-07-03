Эмболо и Ндой вывели Швейцарию в 1/8 финала

Сборная Швейцарии обыграла Алжир со счетом 2:0 в 1/16 финала ЧМ-2026 и продолжила свое выступление на турнире.

Европейцы забили по одному голу в начале каждого тайма. Судьбу матча решили точные удары Бреля Эмболо и Дана Ндоя.

Эмболо забил быстрый гол

Швейцария начала встречу очень активно и уже на 10-й минуте открыла счет.

Брель Эмболо воспользовался ошибкой в защите Алжира и вывел свою команду вперед. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом швейцарцев.

Ндой поставил точку в начале второго тайма

После перерыва Швейцарии понадобилась всего одна минута, чтобы забить второй гол.

На 46-й минуте Дан Ндой поразил ворота соперника, доведя счет до 2:0. В оставшееся время Алжиру изменить ситуацию не удалось.

Следующий соперник пока неизвестен

Эта победа обеспечила Швейцарии выход в 1/8 финала чемпионата мира.

Следующий соперник европейцев определится по результату матча Колумбия — Гана.

ЧМ-2026. 1/16 финала

Швейцария — Алжир — 2:0

Голы: Эмболо, 10; Ндой, 46.

Швейцария: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес, Закария (Видмер, 87), Фройлер, Джака, Ндой (Эбишер, 87), Манзамби (Окафор, 71), Варгас (Ридер, 71), Эмболо.

Алжир: Бенбут, Бельгали, Манди, Бенсебаини, Аит-Нури, Зерруки, Бенталеб, Ауар, Маза, Шайби, Марез (Мусса, 71).

Швейцария уверенно выступила в плей-офф и осталась в борьбе за трофей. Теперь команду ждет еще одно серьезное испытание в матче против Колумбии или Ганы.