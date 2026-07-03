Роналду сделал важное заявление о своем будущем

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что пока не принял окончательного решения относительно своего будущего в национальной команде.

Он отметил, что вернется к этому вопросу после завершения турнира, посоветовавшись с семьей.

Говорили о возможном завершении карьеры

Ранее сестра португальской звезды Катя Авейру заявляла, что Роналду завершит выступления за сборную после ЧМ-2026.

Эта новость вызвала бурные обсуждения среди болельщиков. Однако сам футболист заявил, что на данный момент к четкому решению не пришел.

«Об этом скажу позже»

По словам Роналду, сейчас еще слишком рано говорить о его будущем.

«Сейчас нет смысла говорить о моем будущем. Я скажу об этом позже», — отметил португальский нападающий.

Решение будет принято после консультации с семьей

Криштиану подчеркнул, что не станет принимать окончательное решение на эмоциях сразу после победы или поражения.

«После победы или поражения я посоветуюсь с семьей и приму самое правильное решение», — сказал он.

Роналду также добавил, что теперь не принимает важные решения в спешке или под влиянием импульса.

«Все будет решено спокойно»

Футболист подчеркнул, что вопрос о его будущем будет решен в спокойной обстановке, а не под давлением или воздействием сильных эмоций.

«Я больше не принимаю никаких решений поспешно. Все будет решено спокойно», — заявил Роналду.

Текущая цель — наслаждаться мундиалем

Криштиану отметил, что в данный момент думает не о будущем, а об участии в чемпионате мира и текущих моментах.

«А сейчас нужно наслаждаться сегодняшними моментами», — заключил он.

Таким образом, дальнейшая судьба Роналду в сборной Португалии станет известна после завершения ЧМ-2026.