6 июля ожидается рост курса доллара
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• Ipotekabank — 11 905 сумов.
• Hayotbank — 11 930 сумов.
Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 6 июля, вырастет примерно на 60–61 сум. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Ipotekabank — 11 905 сумов.
• OFB — 11 905 сумов.
• Asakabank — 11 900 сумов.
• Infinbank — 11 900 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара в банках:
• Hayotbank — 11 930 сумов.
• Asakabank — 11 950 сумов.
• Xalq banki — 12 040 сумов.
• Octobank — 12 040 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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