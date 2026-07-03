6 июля ожидается рост курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 6 июля, вырастет примерно на 60–61 сум. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Ipotekabank — 11 905 сумов.

• OFB — 11 905 сумов.

• Asakabank — 11 900 сумов.

• Infinbank — 11 900 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Hayotbank — 11 930 сумов.

• Asakabank — 11 950 сумов.

• Xalq banki — 12 040 сумов.

• Octobank — 12 040 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.