Криштиану Роналду завершает карьеру в сборной: «Последний танец» подтвержден

·132·Спорт
Криштиану Роналду завершает карьеру в сборной: «Последний танец» подтвержден

Живая легенда футбола Криштиану Роналду решил поставить точку в своей долгой и успешной карьере в национальной сборной Португалии. Текущий чемпионат мира станет для 41-летнего нападающего последним турниром на международной арене. Об этом в официальном заявлении сообщила сестра футболиста Катиа Авейру. Об этом Goal.com сообщает .

По словам Катиа Авейру, форвард «Аль-Насра» попрощается со сборной после этого мундиаля и не планирует участвовать в чемпионате Европы 2028 года. В интервью телеканалу Sport ТВ она подчеркнула, что обладает достоверной информацией о будущем брата, и отметила, что этот турнир станет для Криштиану «последним танцем».

Финал легендарного пути

Роналду выступал в футболке Португалии более 20 лет, обновив множество рекордов. Он стал первым 41-летним футболистом в истории чемпионатов мира, вышедшим на поле в плей-офф. В драматическом матче против Хорватии (2:1) он также забил свой дебютный гол в плей-офф, реализовав пенальти.

«Согласно имеющейся у меня информации, вы можете с ним прощаться. Не сегодня, но этот турнир станет его последним выступлением в сборной. Я говорю это, опираясь на надежные источники», — добавила Катиа Авейру, комментируя решение брата.

Критика и поддержка семьи

В последнее время звучит много критических замечаний относительно возраста Роналду и его влияния на командную игру. Однако его семья подчеркивает, что достижения футболиста стоят выше любого негатива. По мнению Катиа Авейру, каждый, кто понимает футбол, должен уважать Роналду.

«Умные люди и те, кто действительно любит футбол, ценят Роналду. Он раздвигал все границы на протяжении 20 лет. Учитывая страдания нашей матери и путь, который мы прошли, никакая критика не сможет омрачить наше счастье», — говорит она.

В настоящее время сборная Португалии готовится к матчу с Испанией в четвертьфинале. Роналду, несмотря на давление, сохраняет спокойствие и намерен завершить свой последний международный турнир победой. Для футбольных болельщиков в Узбекистане эта новость также воспринимается как конец целой эпохи, ведь игры Роналду познакомили целое поколение с футболом.

Криштиану РоналдуПортугалияЧемпионат мираФутболАль-Наср
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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