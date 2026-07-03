Определились 13 участников 1/8 финала ЧМ-2026

·43·Спорт
Определились 13 участников 1/8 финала ЧМ-2026

На Чемпионате мира 2026 года продолжаются матчи 1/16 финала.

Сборная Швейцарии одержала победу над Алжиром и вышла в 1/8 финала. Таким образом, число участников следующего этапа турнира достигло 13.

Швейцария продолжает борьбу

Победив Алжир, Швейцария вошла в число 16 сильнейших команд ЧМ-2026.

Теперь европейцы будут бороться за выход в четвертьфинал.

Команды, вышедшие в 1/8 финала

На данный момент путевки в 1/8 финала завоевали следующие сборные:

  • Парагвай;

  • Франция;

  • Канада;

  • Марокко;

  • Португалия;

  • Испания;

  • США;

  • Бельгия;

  • Мексика;

  • Бразилия;

  • Норвегия;

  • Англия;

  • Швейцария.

Осталось три путевки

Оставшиеся три участника 1/8 финала определятся в следующих матчах:

  • Аргентина — Кабо-Верде;

  • Австралия — Египет;

  • Колумбия — Гана.

После этих встреч станут полностью известны все участники и пары 1/8 финала ЧМ-2026.

Турнир постепенно приближается к решающей стадии, и впереди болельщиков ждут еще более напряженные противостояния.

ШвейцарияАлжирПарагвайФранцияКанада
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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