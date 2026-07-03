Определились 13 участников 1/8 финала ЧМ-2026
На Чемпионате мира 2026 года продолжаются матчи 1/16 финала.
Сборная Швейцарии одержала победу над Алжиром и вышла в 1/8 финала. Таким образом, число участников следующего этапа турнира достигло 13.
Швейцария продолжает борьбу
Победив Алжир, Швейцария вошла в число 16 сильнейших команд ЧМ-2026.
Теперь европейцы будут бороться за выход в четвертьфинал.
Команды, вышедшие в 1/8 финала
На данный момент путевки в 1/8 финала завоевали следующие сборные:
Франция;
Канада;
Марокко;
Португалия;
Испания;
США;
Бельгия;
Мексика;
Бразилия;
Норвегия;
Англия;
Швейцария.
Осталось три путевки
Оставшиеся три участника 1/8 финала определятся в следующих матчах:
Аргентина — Кабо-Верде;
Австралия — Египет;
Колумбия — Гана.
После этих встреч станут полностью известны все участники и пары 1/8 финала ЧМ-2026.
Турнир постепенно приближается к решающей стадии, и впереди болельщиков ждут еще более напряженные противостояния.
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