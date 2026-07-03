Мартинес раскрыл секрет победы над Хорватией

·41·Спорт
Мартинес раскрыл секрет победы над Хорватией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил игру своей команды после победы над Хорватией в 1/16 финала ЧМ-2026.

Специалист отметил, что в таких матчах одного таланта недостаточно — решающее значение имеют дисциплина, командный дух и сильный характер.

«На чемпионате мира не бывает легких игр»

Мартинес подчеркнул, что в плей-офф чемпионата мира необходимо эффективно использовать каждую возможность.

«На чемпионатах мира не бывает легких матчей. Если у вас появляется хороший шанс, вы должны забивать гол», — сказал он.

Остался доволен первым таймом

По мнению главного тренера Португалии, в первом тайме команда правильно проанализировала действия соперника и создала множество опасных моментов в атаке.

«Первый тайм прошел великолепно по всем параметрам. Мы хорошо прочитали игру и создали много ситуаций в решающих зонах атаки», — отметил Мартинес.

«Против Хорватии риск есть всегда»

Специалист заметил, что в матчах против таких опытных команд, как Хорватия, нельзя терять бдительность ни на секунду.

«Против таких команд, как Хорватия, всегда присутствует риск. В подобных играх командные действия имеют решающее значение».

Португалия не сломалась даже после пропущенного гола

Мартинес особо подчеркнул, что команда не потеряла уверенности даже после того, как пропустила гол.

Футболисты, вышедшие на замену, также повлияли на исход встречи.

«Даже после пропущенного гола мы не утратили веру в себя. Мы задействовали игроков со скамейки запасных, так как они были к этому готовы», — сказал тренер.

«Нужны талант, дисциплина и сердце»

Португальский наставник отметил, что показать абсолютно идеальную игру на чемпионате мира сложно.

«Идеальных игр на чемпионате мира не бывает. Здесь требуется играть с талантом, дисциплиной и сердцем».

По его мнению, именно такой настрой помогает Португалии одерживать победы в сложных матчах.

Победа посвящена памяти ушедших

Мартинес сказал, что футболисты с удовольствием защищали честь Португалии.

Также он отметил, что команда выходила на поле в память об отце Рикарду Карвалью, а также о Диогу Жота и его брате Андре.

«Мы вышли на поле в память об отце Рикарду Карвалью, а также о Диогу Жота и его брате Андре», — цитирует Мартинеса официальный сайт ФИФА.

В победе Португалии над Хорватией важную роль сыграли не только мастерство, но и сильная воля и командный дух.

Роберто МартинесПортугалияХорватия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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