Новые удары по территориям Украины: есть жертвы

·2·Мир
Новые удары по территориям Украины: есть жертвы

Россия днем и вечером 2 июля нанесла новые удары по ряду регионов Украины.

По сообщению украинских официальных лиц, в результате атак погибли по меньшей мере шесть человек, еще 31 получил ранения. Среди пораженных объектов — жилые дома, медицинские и образовательные учреждения.

Под ударом оказались семь регионов

По данным местных властей, атаки охватили следующие области:

  • Херсонская;

  • Запорожская;

  • Днепропетровская;

  • Николаевская;

  • Сумская;

  • Харьковская;

  • Донецкая.

Украинские власти расценивают эти удары как продолжение масштабной ночной атаки на Киев.

В Херсоне погибли три человека

В центре города Херсон в результате удара по гражданскому автомобилю погиб 41-летний мужчина.

Еще одна атака была направлена на медицинское учреждение. В результате погиб 63-летний врач, медсестра получила ранения.

Также сообщается, что местный житель, разжигавший огонь в поле вечером, погиб в результате подрыва взрывного устройства.

По заявлению руководства области, удары беспилотников по Херсону повторялись несколько раз в течение дня.

В Запорожье пострадали дети

В Запорожье удары пришлись по жилому дому, складу, центру сортировки почты и спортивному комплексу.

В результате атак ранены семь человек, среди которых дети 6, 7, 12 и 16 лет.

Почти 40 ударов по Днепропетровщине

В Днепропетровской области погибли два человека, в том числе семилетняя девочка.

Еще девять человек получили ранения, среди них 11-летняя девочка и 14-летний подросток.

По данным местных властей, по области было нанесено около 40 ударов с применением беспилотников, артиллерии, авиабомб и ракет.

В результате повреждены многоквартирные и частные дома, гимназия, а также автомобили.

В Николаеве разрушена заправочная станция

В Николаевской области удар беспилотника пришелся рядом с автозаправочной станцией.

В результате атаки один человек погиб, еще семеро получили ранения. Здание АЗС разрушено, также повреждены частные дома и транспортные средства.

В Харькове поврежден жилой дом

Один из ударов в городе Харьков пришелся по многоквартирному жилому дому.

В результате атаки трое человек получили ранения. Также повреждены автозаправочная станция и несколько автомобилей.

На Сумы сброшены авиабомбы

По данным украинских официальных лиц, на город Сумы были сброшены три управляемые авиабомбы.

После происшествия за медицинской помощью обратились 11 человек, включая троих детей. Здание школы серьезно повреждено, однако в момент атаки учащихся в здании не было.

Кроме того, в результате удара беспилотника по почтовому автомобилю пострадали водитель и сотрудник почты.

В Краматорске целью стал автомобиль

В городе Краматорск Донецкой области беспилотник нанес удар по легковому автомобилю.

Сообщается, что в результате один человек получил ранения.

Продолжение ночной атаки на Киев

Украинские власти считают атаки, произошедшие 2 июля, продолжением массированного удара, нанесенного в ночь на этот день по столице Киев.

Они подчеркивают, что ночная атака на Киев стала одной из самых тяжелых по количеству жертв в столице с начала войны.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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