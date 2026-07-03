Нагельсманн покидает сборную Германии

·30·Спорт
Нагельсманн покидает сборную Германии

В национальной сборной Германии ожидаются серьезные перемены. Главный тренер Юлиан Нагельсманн покинет свой пост.

По сообщению журналиста Фабрицио Романо, Немецкий футбольный союз принял решение прекратить сотрудничество с 38-летним специалистом.

Трехчасовое совещание во Франкфурте

Согласно источнику, 2 июля в штаб-квартире Немецкого футбольного союза во Франкфурте состоялось важное совещание.

В ходе обсуждения, длившегося три часа, Нагельсманну было предложено завершить свою деятельность в национальной команде.

Возможна выплата компенсации в размере 7 миллионов евро

Ранее сообщалось, что в случае досрочного расторжения контракта Юлиану Нагельсманну может быть выплачена компенсация в размере 7 миллионов евро.

На данный момент официального заявления об уходе тренера и сумме компенсации не поступало.

Результат на чемпионате мира стал решающим

Юлиан Нагельсманн возглавлял сборную Германии с сентября 2023 года.

Однако на чемпионате мира 2026 года немцы не смогли достичь ожидаемых результатов. Германия уступила Парагваю в 1/16 финала и досрочно покинула турнир.

После этой неудачи на Мундиале будущее тренера оказалось под серьезным вопросом.

Начнется ли в Германии новая эра?

Если уход Нагельсманна будет официально подтвержден, Немецкий футбольный союз в ближайшее время приступит к поиску нового главного тренера.

Теперь главный вопрос заключается в том, какой специалист выведет четырехкратных чемпионов мира на новый уровень?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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