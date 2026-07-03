Нагельсманн покидает сборную Германии
В национальной сборной Германии ожидаются серьезные перемены. Главный тренер Юлиан Нагельсманн покинет свой пост.
По сообщению журналиста Фабрицио Романо, Немецкий футбольный союз принял решение прекратить сотрудничество с 38-летним специалистом.
Трехчасовое совещание во Франкфурте
Согласно источнику, 2 июля в штаб-квартире Немецкого футбольного союза во Франкфурте состоялось важное совещание.
В ходе обсуждения, длившегося три часа, Нагельсманну было предложено завершить свою деятельность в национальной команде.
Возможна выплата компенсации в размере 7 миллионов евро
Ранее сообщалось, что в случае досрочного расторжения контракта Юлиану Нагельсманну может быть выплачена компенсация в размере 7 миллионов евро.
На данный момент официального заявления об уходе тренера и сумме компенсации не поступало.
Результат на чемпионате мира стал решающим
Юлиан Нагельсманн возглавлял сборную Германии с сентября 2023 года.
Однако на чемпионате мира 2026 года немцы не смогли достичь ожидаемых результатов. Германия уступила Парагваю в 1/16 финала и досрочно покинула турнир.
После этой неудачи на Мундиале будущее тренера оказалось под серьезным вопросом.
Начнется ли в Германии новая эра?
Если уход Нагельсманна будет официально подтвержден, Немецкий футбольный союз в ближайшее время приступит к поиску нового главного тренера.
Теперь главный вопрос заключается в том, какой специалист выведет четырехкратных чемпионов мира на новый уровень?
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