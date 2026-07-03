На Пхукете задержали двух узбекистанцев с 26 кг каннабиса

В международном аэропорту Пхукета (Таиланд) были задержаны два гражданина Узбекистана. В их багаже было обнаружено более 26 килограммов продуктов из каннабиса.

Правоохранительные органы подозревают 26-летних граждан в попытке вывезти данные вещества из страны без прохождения таможенного оформления.

Подозрительный груз был обнаружен в аэропорту

По данным таможенной службы Таиланда, инцидент произошел 1 июля в международном аэропорту Пхукета в ходе досмотра багажа.

В чемоданах двух граждан Узбекистана были найдены вакуумно упакованные высушенные соцветия каннабиса, смола каннабиса, а также переработанные продукты.

Что нашли в багаже первого гражданина?

Две из четырех единиц багажа, принадлежавших первому подозреваемому, вызвали подозрение у сотрудников таможни.

В результате проверки были обнаружены:

30 упаковок высушенного каннабиса общим весом 9,8 кг;

14 единиц переработанных продуктов из каннабиса весом 1,03 кг

были выявлены.

Во втором чемодане также находилось большое количество продукции

В багаже второго гражданина Узбекистана были найдены:

9,8 кг высушенного каннабиса;

4,1 кг смолы каннабиса;

2 кг различных переработанных продуктов из каннабиса

были обнаружены.

Таким образом, общий вес конфискованных веществ превысил 26 килограммов.

Какое наказание им грозит?

Правоохранительные органы сообщили, что в отношении двух лиц выдвинуты обвинения на основании Закона Таиланда о таможне от 2017 года.

Их подозревают в попытке вывоза товаров из страны с нарушением таможенных правил, а также в нарушении законодательства об обороте наркотических средств и контролируемых растений.

Согласно законодательству Таиланда, за подобное правонарушение может быть назначен штраф до 30 тысяч бат за каждый килограмм каннабиса или наказание в виде лишения свободы по решению суда.

Следствие продолжается

Задержанные граждане и конфискованные вещественные доказательства переданы в полицейский участок Сакху для дальнейших следственных действий.

Таможенная служба Таиланда еще раз напомнила, что незаконный вывоз продуктов из каннабиса из страны является преступлением.

По сообщениям местных изданий, в последнее время участились подобные случаи с участием иностранных туристов. В связи с этим администрация Пхукета заявила о поддержке усиления контроля за оборотом продуктов из каннабиса.