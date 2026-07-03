Раскрыты факты взятки в 2 тысячи долларов и продажи земли за 160 тысяч

В ходе оперативных мероприятий, проведенных в городе Ташкенте и Андижанской области, выявлены два случая, связанных с получением взятки и попыткой незаконной продажи государственной земли.

В ходе операций, проведенных при участии Службы государственной безопасности и других правоохранительных органов, подозреваемые были задержаны в момент получения денег. По обоим случаям возбуждены уголовные дела.

Инспектор кадастра задержан с 2 тысячами долларов

Первый случай был раскрыт на основании обращения, поступившего в колл-центр СГБ.

Оперативное мероприятие было проведено совместно сотрудниками городского управления СГБ по городу Ташкенту и Департамента по противодействию экономическим преступлениям.

В ходе мероприятия главный инспектор отдела Агентства по кадастру Яшнабадского района был задержан в момент получения 2 тысяч долларов США через третье лицо.

За что были потребованы деньги?

Согласно данным следствия, главный инспектор, используя свое служебное положение, пообещал не сносить легкие конструкции, незаконно установленные местным жителем.

Также сообщается, что он потребовал 2 тысячи долларов в обмен на неприменение штрафных санкций к гражданину.

В Андижане пытались продать 40 соток государственной земли

Второй случай был зафиксирован в городе Андижан.

Гражданин 1984 года рождения сообщил покупателю, что якобы выиграл на Э-аукционе участок земли площадью 40 соток, принадлежащий государственному резерву в Андижанском районе.

Он пообещал оформить землю на имя покупателя через своих знакомых в кадастровой системе.

Потребовал 160 тысяч долларов

За эту услугу подозреваемый потребовал 160 тысяч долларов США.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного совместно сотрудниками СГБ, органами внутренних дел и Департаментом по противодействию экономическим преступлениям, он был задержан при получении предоплаты в размере 80 тысяч долларов.

Следственные действия продолжаются

По данным правоохранительных органов, по обоим случаям возбуждены уголовные дела.

В настоящее время продолжаются следственные действия с целью выяснения всех деталей происшествий и проверки других возможных участников.