Раскрыты факты взятки в 2 тысячи долларов и продажи земли за 160 тысяч

·0·Общество
Раскрыты факты взятки в 2 тысячи долларов и продажи земли за 160 тысяч

В ходе оперативных мероприятий, проведенных в городе Ташкенте и Андижанской области, выявлены два случая, связанных с получением взятки и попыткой незаконной продажи государственной земли.

В ходе операций, проведенных при участии Службы государственной безопасности и других правоохранительных органов, подозреваемые были задержаны в момент получения денег. По обоим случаям возбуждены уголовные дела.

Инспектор кадастра задержан с 2 тысячами долларов

Первый случай был раскрыт на основании обращения, поступившего в колл-центр СГБ.

Оперативное мероприятие было проведено совместно сотрудниками городского управления СГБ по городу Ташкенту и Департамента по противодействию экономическим преступлениям.

В ходе мероприятия главный инспектор отдела Агентства по кадастру Яшнабадского района был задержан в момент получения 2 тысяч долларов США через третье лицо.

За что были потребованы деньги?

Согласно данным следствия, главный инспектор, используя свое служебное положение, пообещал не сносить легкие конструкции, незаконно установленные местным жителем.

Также сообщается, что он потребовал 2 тысячи долларов в обмен на неприменение штрафных санкций к гражданину.

В Андижане пытались продать 40 соток государственной земли

Второй случай был зафиксирован в городе Андижан.

Гражданин 1984 года рождения сообщил покупателю, что якобы выиграл на Э-аукционе участок земли площадью 40 соток, принадлежащий государственному резерву в Андижанском районе.

Он пообещал оформить землю на имя покупателя через своих знакомых в кадастровой системе.

Потребовал 160 тысяч долларов

За эту услугу подозреваемый потребовал 160 тысяч долларов США.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного совместно сотрудниками СГБ, органами внутренних дел и Департаментом по противодействию экономическим преступлениям, он был задержан при получении предоплаты в размере 80 тысяч долларов.

Следственные действия продолжаются

По данным правоохранительных органов, по обоим случаям возбуждены уголовные дела.

В настоящее время продолжаются следственные действия с целью выяснения всех деталей происшествий и проверки других возможных участников.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Раскрыты факты взятки в 2 тысячи долларов и сделки по продаже земли на 160 тысяч долларовРаскрыты факты взятки в 2 тысячи долларов и сделки по продаже земли на 160 тысяч долларовСегодня, 09:41Наказаны те, кто потребовал 13 тысяч долларов за услугу стоимостью 600 долларовНаказаны те, кто потребовал 13 тысяч долларов за услугу стоимостью 600 долларовВчера, 23:01Обещание дешевых лекарств: с ответчика взыскан штраф в размере почти 63,5 млн сумовОбещание дешевых лекарств: с ответчика взыскан штраф в размере почти 63,5 млн сумовВчера, 20:11В Андижане на газозаправочной станции произошел сильный взрывВ Андижане на газозаправочной станции произошел сильный взрывВчера, 18:58Директора школы в Самарканде проверяют по делу о домогательствах к девушкамДиректора школы в Самарканде проверяют по делу о домогательствах к девушкамВчера, 13:47В Андижане тело 15-летней девушки нашли в каналеВ Андижане тело 15-летней девушки нашли в каналеВчера, 13:18
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
В Сурхандарьинской области родился четырехногий младенец
В Сурхандарьинской области родился четырехногий младенец
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета
Чудо в пробке: ребенок родился в машине скорой помощи
Чудо в пробке: ребенок родился в машине скорой помощи