Роналду рассказал, какие пожелания он передал Модричу
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился теплыми словами о Луке Модриче после матча против Хорватии.
Два легендарных футболиста, долгие годы игравшие вместе, на этот раз встретились на поле в качестве соперников в плей-офф ЧМ-2026.
«Приятно видеть его на таком высоком уровне»
Роналду особо отметил, что Модрич до сих пор демонстрирует футбол высочайшего класса.
«Я много лет играл вместе с Модричем. Очень приятно видеть, что он по-прежнему действует на высоком уровне», — сказал Роналду.
Криштиану поздравил бывшего одноклубника
Португальская звезда сообщила, что после встречи поздравила Модрича с его выдающейся карьерой.
«Я поздравил его с великолепной карьерой и выразил свои наилучшие пожелания на будущее», — цитирует слова Роналду издание Те Тучлине.
Португалия сыграет с Испанией
Победив Хорватию, Португалия вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Теперь Роналду и его партнеры по команде выйдут на поле против сборной Испании в стадии 1/8 финала.
Для Хорватии же данное поражение ознаменовало завершение участия в ЧМ-2026. Уважение, проявленное Роналду к Модричу, вновь продемонстрировало дружбу и взаимное почтение между двумя великими футболистами.
…