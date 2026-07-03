Роналду рассказал, какие пожелания он передал Модричу

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился теплыми словами о Луке Модриче после матча против Хорватии.

Два легендарных футболиста, долгие годы игравшие вместе, на этот раз встретились на поле в качестве соперников в плей-офф ЧМ-2026.

«Приятно видеть его на таком высоком уровне»

Роналду особо отметил, что Модрич до сих пор демонстрирует футбол высочайшего класса.

«Я много лет играл вместе с Модричем. Очень приятно видеть, что он по-прежнему действует на высоком уровне», — сказал Роналду.

Криштиану поздравил бывшего одноклубника

Португальская звезда сообщила, что после встречи поздравила Модрича с его выдающейся карьерой.

«Я поздравил его с великолепной карьерой и выразил свои наилучшие пожелания на будущее», — цитирует слова Роналду издание Те Тучлине.

Португалия сыграет с Испанией

Победив Хорватию, Португалия вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Теперь Роналду и его партнеры по команде выйдут на поле против сборной Испании в стадии 1/8 финала.

Для Хорватии же данное поражение ознаменовало завершение участия в ЧМ-2026. Уважение, проявленное Роналду к Модричу, вновь продемонстрировало дружбу и взаимное почтение между двумя великими футболистами.