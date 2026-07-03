Большие перемены в Суперлиге: кто ушел, а кто пришел?

·65·Спорт
Большие перемены в Суперлиге: кто ушел, а кто пришел?

После перерыва, вызванного чемпионатом мира, матчи Суперлиги готовятся возобновиться.

Пока команды готовятся к следующей части сезона, в ряде клубов произошли серьезные кадровые изменения.

«Андижан» расстался с четырьмя футболистами

Клуб «Андижан» одновременно расторг трудовые договоры с четырьмя футболистами.

Команду покинули следующие игроки:

  • Рахимжон Давронов;

  • Жамшид Болтабоев;

  • Иброхим Юлдошев;

  • Игорь Голбан.

Рахимжон Давронов вскоре нашел новую команду. Клуб «Коканд-1912» официально объявил о трансфере голкипера.

В «Навбахоре» также есть изменения

Наманганский клуб «Навбахор» расстался с Катулонди Кати и Шерзодом Гуломжоновым.

В то же время «соколы» усилили состав новым футболистом. Джоэль Коджо официально присоединился к «Навбахору».

Четверо футболистов покинули «Динамо»

В самаркандской команде «Динамо» также наблюдаются большие перемены.

Клуб покинули следующие футболисты:

  • Улугбек Хошимов;

  • Тил Мавретич;

  • Махамаду Дембеле;

  • Драман Салу.

Когда возобновится Суперлига?

После перерыва, вызванного чемпионатом мира, матчи Суперлиги возобновятся 16 июля.

Трансферы и кадровые изменения в клубах могут серьезно повлиять на соотношение сил в следующей части сезона.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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