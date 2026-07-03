Большие перемены в Суперлиге: кто ушел, а кто пришел?
После перерыва, вызванного чемпионатом мира, матчи Суперлиги готовятся возобновиться.
Пока команды готовятся к следующей части сезона, в ряде клубов произошли серьезные кадровые изменения.
«Андижан» расстался с четырьмя футболистами
Клуб «Андижан» одновременно расторг трудовые договоры с четырьмя футболистами.
Команду покинули следующие игроки:
Рахимжон Давронов;
Жамшид Болтабоев;
Иброхим Юлдошев;
Игорь Голбан.
Рахимжон Давронов вскоре нашел новую команду. Клуб «Коканд-1912» официально объявил о трансфере голкипера.
В «Навбахоре» также есть изменения
Наманганский клуб «Навбахор» расстался с Катулонди Кати и Шерзодом Гуломжоновым.
В то же время «соколы» усилили состав новым футболистом. Джоэль Коджо официально присоединился к «Навбахору».
Четверо футболистов покинули «Динамо»
В самаркандской команде «Динамо» также наблюдаются большие перемены.
Клуб покинули следующие футболисты:
Улугбек Хошимов;
Тил Мавретич;
Махамаду Дембеле;
Драман Салу.
Когда возобновится Суперлига?
После перерыва, вызванного чемпионатом мира, матчи Суперлиги возобновятся 16 июля.
Трансферы и кадровые изменения в клубах могут серьезно повлиять на соотношение сил в следующей части сезона.
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