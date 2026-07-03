На ЧМ-2026 ожидается суперматч Испании и Португалии
В плей-офф Чемпионата мира 2026 года определилась еще одна интригующая пара.
Португалия с трудом обыграла Хорватию со счетом 2:1 и выйдет на поле против Испании в 1/8 финала. Таким образом, стали известны шесть пар 1/8 финала.
Португалия преодолела барьер Хорватии
Сборная Португалии провела сложный матч против Хорватии в 1/16 финала.
Португальцы одержали победу со счетом 2:1 и прошли в следующий раунд турнира.
Теперь команду ждет один из самых ожидаемых матчей турнира — встреча с Испанией.
Известные пары 1/8 финала
На данный момент определились следующие шесть пар 1/8 финала:
Канада — Марокко;
Парагвай — Франция;
Бразилия — Норвегия;
Мексика — Англия;
Португалия — Испания;
США — Бельгия.
Как определятся остальные пары?
Оставшиеся две пары 1/8 финала сформируются по результатам следующих матчей:
Швейцария — Алжир;
Колумбия — Гана;
Австралия — Египет;
Аргентина — Кабо-Верде.
Чемпионат мира вступает в решающую фазу. В частности, Иберийское дерби между Португалией и Испанией обещает стать одной из главных афиш 1/8 финала.
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