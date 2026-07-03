На ЧМ-2026 ожидается суперматч Испании и Португалии

В плей-офф Чемпионата мира 2026 года определилась еще одна интригующая пара.

Португалия с трудом обыграла Хорватию со счетом 2:1 и выйдет на поле против Испании в 1/8 финала. Таким образом, стали известны шесть пар 1/8 финала.

Португалия преодолела барьер Хорватии

Сборная Португалии провела сложный матч против Хорватии в 1/16 финала.

Португальцы одержали победу со счетом 2:1 и прошли в следующий раунд турнира.

Теперь команду ждет один из самых ожидаемых матчей турнира — встреча с Испанией.

Известные пары 1/8 финала

На данный момент определились следующие шесть пар 1/8 финала:

Канада — Марокко;

Парагвай — Франция;

Бразилия — Норвегия;

Мексика — Англия;

Португалия — Испания;

США — Бельгия.

Как определятся остальные пары?

Оставшиеся две пары 1/8 финала сформируются по результатам следующих матчей:

Швейцария — Алжир;

Колумбия — Гана;

Австралия — Египет;

Аргентина — Кабо-Верде.

Чемпионат мира вступает в решающую фазу. В частности, Иберийское дерби между Португалией и Испанией обещает стать одной из главных афиш 1/8 финала.