На ЧМ-2026 ожидается суперматч Испании и Португалии

·103·Спорт
На ЧМ-2026 ожидается суперматч Испании и Португалии

В плей-офф Чемпионата мира 2026 года определилась еще одна интригующая пара.

Португалия с трудом обыграла Хорватию со счетом 2:1 и выйдет на поле против Испании в 1/8 финала. Таким образом, стали известны шесть пар 1/8 финала.

Португалия преодолела барьер Хорватии

Сборная Португалии провела сложный матч против Хорватии в 1/16 финала.

Португальцы одержали победу со счетом 2:1 и прошли в следующий раунд турнира.

Теперь команду ждет один из самых ожидаемых матчей турнира — встреча с Испанией.

Известные пары 1/8 финала

На данный момент определились следующие шесть пар 1/8 финала:

  • Канада — Марокко;

  • Парагвай — Франция;

  • Бразилия — Норвегия;

  • Мексика — Англия;

  • Португалия — Испания;

  • США — Бельгия.

Как определятся остальные пары?

Оставшиеся две пары 1/8 финала сформируются по результатам следующих матчей:

  • Швейцария — Алжир;

  • Колумбия — Гана;

  • Австралия — Египет;

  • Аргентина — Кабо-Верде.

Чемпионат мира вступает в решающую фазу. В частности, Иберийское дерби между Португалией и Испанией обещает стать одной из главных афиш 1/8 финала.

ПортугалХорватияКанада
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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