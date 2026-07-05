Первые удары Эрбутаева сломали челюсть казахстанскому сопернику

Тренер казахстанского бойца Адильжана Сандыбекова Мирамгали Акмолдинов объяснил, почему поединок против узбекистанца Абдумалика Эрбутаева на турнире ИБА Номад 15 завершился уже в первом раунде.

Специалист отметил, что перед боем был составлен четкий план, но Сандыбеков допустил ошибку в первые секунды, что привело к тяжелым последствиям.

План — безопасно провести первую минуту

Акмолдинов подчеркнул, что команда хорошо изучила стиль боя Эрбутаева и планировала действовать осторожно в течение первой минуты.

«Прежде всего, мы ставили целью безопасно провести первую минуту. Поскольку мы хорошо знали стиль соперника, мы готовились именно к такому сценарию», — сказал тренер.

В процессе подготовки был привлечен спарринг-партнер, обладающий схожими с Эрбутаевым телосложением и физическими данными.

«На тренировках у нас все получалось», — добавил он.

Ошибка в первые секунды стала решающей

По словам тренера, главной ошибкой Сандыбекова, известного под прозвищем «Адос», стало то, что он оказался слишком зажат сразу после начала боя.

Воспользовавшись этой ситуацией, «Аби» — Абдумалик Эрбутаев — свободно подготовил свою первую атаку и нанес серию мощных ударов.

«Адильжан в первые секунды был слишком зажат. А Эрбутаев свободно подготовил свою первую атаку», — сказал Акмолдинов.

У Сандыбекова сломана челюсть

Акмолдинов сообщил, что уже первая серия ударов нанесла его подопечному серьезную травму.

«Уже после первой серии ударов у Адильжана произошел перелом челюсти. Последующие пропущенные удары только усугубили ситуацию», — заявил тренер.

После этого Сандыбеков не смог продолжить бой.

Эрбутаев победил нокаутом в первом раунде

Бой в полусреднем весе был рассчитан на три раунда. Однако поединок продлился недолго.

Абдумалик Эрбутаев отправил соперника в нокаут уже в первом раунде и одержал уверенную победу.

Таким образом, стремительная и мощная атака узбекистанского бойца за несколько секунд разрушила заранее подготовленный план соперника.