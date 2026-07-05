Первые удары Эрбутаева сломали челюсть казахстанскому сопернику

·74·Спорт
Первые удары Эрбутаева сломали челюсть казахстанскому сопернику

Тренер казахстанского бойца Адильжана Сандыбекова Мирамгали Акмолдинов объяснил, почему поединок против узбекистанца Абдумалика Эрбутаева на турнире ИБА Номад 15 завершился уже в первом раунде.

Специалист отметил, что перед боем был составлен четкий план, но Сандыбеков допустил ошибку в первые секунды, что привело к тяжелым последствиям.

План — безопасно провести первую минуту

Акмолдинов подчеркнул, что команда хорошо изучила стиль боя Эрбутаева и планировала действовать осторожно в течение первой минуты.

«Прежде всего, мы ставили целью безопасно провести первую минуту. Поскольку мы хорошо знали стиль соперника, мы готовились именно к такому сценарию», — сказал тренер.

В процессе подготовки был привлечен спарринг-партнер, обладающий схожими с Эрбутаевым телосложением и физическими данными.

«На тренировках у нас все получалось», — добавил он.

Ошибка в первые секунды стала решающей

По словам тренера, главной ошибкой Сандыбекова, известного под прозвищем «Адос», стало то, что он оказался слишком зажат сразу после начала боя.

Воспользовавшись этой ситуацией, «Аби» — Абдумалик Эрбутаев — свободно подготовил свою первую атаку и нанес серию мощных ударов.

«Адильжан в первые секунды был слишком зажат. А Эрбутаев свободно подготовил свою первую атаку», — сказал Акмолдинов.

У Сандыбекова сломана челюсть

Акмолдинов сообщил, что уже первая серия ударов нанесла его подопечному серьезную травму.

«Уже после первой серии ударов у Адильжана произошел перелом челюсти. Последующие пропущенные удары только усугубили ситуацию», — заявил тренер.

После этого Сандыбеков не смог продолжить бой.

Эрбутаев победил нокаутом в первом раунде

Бой в полусреднем весе был рассчитан на три раунда. Однако поединок продлился недолго.

Абдумалик Эрбутаев отправил соперника в нокаут уже в первом раунде и одержал уверенную победу.

Таким образом, стремительная и мощная атака узбекистанского бойца за несколько секунд разрушила заранее подготовленный план соперника.

ММААбдумалик ЭрбутаевАдильжан СандыбековIBA Nomad 15Единоборства
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Главный тренер сборной Испании: «У нас сильнейшая полузащита в мире»Главный тренер сборной Испании: «У нас сильнейшая полузащита в мире»Сегодня, 23:22Карло Анчелотти намерен выпустить Неймара и Винисиуса в сегодняшнем матчеКарло Анчелотти намерен выпустить Неймара и Винисиуса в сегодняшнем матчеСегодня, 23:19Суперкомпьютер предсказал победителя матча Англия — МексикаСуперкомпьютер предсказал победителя матча Англия — МексикаСегодня, 23:09Реал Мадрид готов потратить 223 миллиона евро на Майкла Олисе: ответ УпамеканоРеал Мадрид готов потратить 223 миллиона евро на Майкла Олисе: ответ УпамеканоСегодня, 22:32Златан Ибрагимович: «На моем месте я бы получил пять красных карточек»Златан Ибрагимович: «На моем месте я бы получил пять красных карточек»Сегодня, 21:26«Реал» официально объявил о трансфере Дензеля Думфриса«Реал» официально объявил о трансфере Дензеля ДумфрисаСегодня, 21:07
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану