Суперкомпьютер предсказал победителя матча Англия — Мексика

·91·Спорт
Суперкомпьютер предсказал победителя матча Англия — Мексика

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд перед матчем 1/8 финала чемпионата мира–2026 между сборными Мексики и Англии.

Согласно расчетам, Англия ближе к победе в основное время матча. Однако шансы Мексики также оцениваются довольно высоко — а значит, болельщиков ждет напряженная и бескомпромиссная игра.

Шансы Англии выше

По анализу Opta, вероятность победы сборной Англии в течение 90 минут составляет 40,6 процента.

Вероятность успеха Мексики в основное время оценивается в 31,5 процента.

Таким образом, хотя суперкомпьютер и называет англичан фаворитами, большого разрыва между командами нет.

Вероятность дополнительного времени также высока

Вероятность того, что основное время матча завершится вничью, составляет 27,9 процента.

Это говорит о том, что встреча может перейти в дополнительное время или даже серию пенальти.

Короче говоря, сценария «легкой игры» здесь не предвидится.

Мексика показала максимальный результат в группе

Сборная Мексики выиграла все три матча на групповом этапе и завершила выступление в группе А на первом месте с 9 очками.

В 1/16 финала команда обыграла Эквадор со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала.

Англия также продолжает уверенное шествие

Сборная Англии набрала 7 очков в группе Л и стала лидером.

В 1/16 финала англичане провели непростой матч против сборной ДР Конго, одержав победу со счетом 2:1.

На кону путевка в четвертьфинал

Матч Мексика — Англия состоится в ночь на 6 июля.

Победитель матча выйдет в четвертьфинал чемпионата мира–2026. Opta называет Англию фаворитом, но 100-процентный результат Мексики на групповом этапе означает, что вероятность сюрприза в этой игре велика.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Главный тренер сборной Испании: «У нас сильнейшая полузащита в мире»Главный тренер сборной Испании: «У нас сильнейшая полузащита в мире»Сегодня, 23:22Карло Анчелотти намерен выпустить Неймара и Винисиуса в сегодняшнем матчеКарло Анчелотти намерен выпустить Неймара и Винисиуса в сегодняшнем матчеСегодня, 23:19Реал Мадрид готов потратить 223 миллиона евро на Майкла Олисе: ответ УпамеканоРеал Мадрид готов потратить 223 миллиона евро на Майкла Олисе: ответ УпамеканоСегодня, 22:32Златан Ибрагимович: «На моем месте я бы получил пять красных карточек»Златан Ибрагимович: «На моем месте я бы получил пять красных карточек»Сегодня, 21:26Первые удары Эрбутаева сломали челюсть казахстанскому соперникуПервые удары Эрбутаева сломали челюсть казахстанскому соперникуСегодня, 21:19«Реал» официально объявил о трансфере Дензеля Думфриса«Реал» официально объявил о трансфере Дензеля ДумфрисаСегодня, 21:07
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану