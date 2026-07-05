Суперкомпьютер предсказал победителя матча Англия — Мексика

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд перед матчем 1/8 финала чемпионата мира–2026 между сборными Мексики и Англии.

Согласно расчетам, Англия ближе к победе в основное время матча. Однако шансы Мексики также оцениваются довольно высоко — а значит, болельщиков ждет напряженная и бескомпромиссная игра.

Шансы Англии выше

По анализу Opta, вероятность победы сборной Англии в течение 90 минут составляет 40,6 процента.

Вероятность успеха Мексики в основное время оценивается в 31,5 процента.

Таким образом, хотя суперкомпьютер и называет англичан фаворитами, большого разрыва между командами нет.

Вероятность дополнительного времени также высока

Вероятность того, что основное время матча завершится вничью, составляет 27,9 процента.

Это говорит о том, что встреча может перейти в дополнительное время или даже серию пенальти.

Короче говоря, сценария «легкой игры» здесь не предвидится.

Мексика показала максимальный результат в группе

Сборная Мексики выиграла все три матча на групповом этапе и завершила выступление в группе А на первом месте с 9 очками.

В 1/16 финала команда обыграла Эквадор со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала.

Англия также продолжает уверенное шествие

Сборная Англии набрала 7 очков в группе Л и стала лидером.

В 1/16 финала англичане провели непростой матч против сборной ДР Конго, одержав победу со счетом 2:1.

На кону путевка в четвертьфинал

Матч Мексика — Англия состоится в ночь на 6 июля.

Победитель матча выйдет в четвертьфинал чемпионата мира–2026. Opta называет Англию фаворитом, но 100-процентный результат Мексики на групповом этапе означает, что вероятность сюрприза в этой игре велика.