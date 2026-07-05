Суперкомпьютер предсказал победителя матча Англия — Мексика
Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд перед матчем 1/8 финала чемпионата мира–2026 между сборными Мексики и Англии.
Согласно расчетам, Англия ближе к победе в основное время матча. Однако шансы Мексики также оцениваются довольно высоко — а значит, болельщиков ждет напряженная и бескомпромиссная игра.
Шансы Англии выше
По анализу Opta, вероятность победы сборной Англии в течение 90 минут составляет 40,6 процента.
Вероятность успеха Мексики в основное время оценивается в 31,5 процента.
Таким образом, хотя суперкомпьютер и называет англичан фаворитами, большого разрыва между командами нет.
Вероятность дополнительного времени также высока
Вероятность того, что основное время матча завершится вничью, составляет 27,9 процента.
Это говорит о том, что встреча может перейти в дополнительное время или даже серию пенальти.
Короче говоря, сценария «легкой игры» здесь не предвидится.
Мексика показала максимальный результат в группе
Сборная Мексики выиграла все три матча на групповом этапе и завершила выступление в группе А на первом месте с 9 очками.
В 1/16 финала команда обыграла Эквадор со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала.
Англия также продолжает уверенное шествие
Сборная Англии набрала 7 очков в группе Л и стала лидером.
В 1/16 финала англичане провели непростой матч против сборной ДР Конго, одержав победу со счетом 2:1.
На кону путевка в четвертьфинал
Матч Мексика — Англия состоится в ночь на 6 июля.
Победитель матча выйдет в четвертьфинал чемпионата мира–2026. Opta называет Англию фаворитом, но 100-процентный результат Мексики на групповом этапе означает, что вероятность сюрприза в этой игре велика.
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