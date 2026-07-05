Главный тренер сборной Испании: «У нас сильнейшая полузащита в мире»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте дал очень высокую оценку полузащите своей команды.

По мнению специалиста, нынешняя сборная Испании обладает двумя игроками высочайшего уровня на каждой позиции, и в этом плане ей нет равных в мире.

«У нас есть по два сильных игрока на каждой позиции»

Де ла Фуэнте открыто заявил, что считает полузащиту Испании сильнейшей линией в современном футболе.

«На мой взгляд, и я говорю это с большим уважением ко всем, у нас самая сильная полузащита в мире. На каждой позиции у нас есть два футболиста высочайшего уровня», — сказал он.

По словам тренера, конкуренция в составе также является одним из главных преимуществ команды.

Нынешний состав сравнили с командой 2010 года

Де ла Фуэнте сравнил нынешнюю полузащиту Испании с легендарным составом, ставшим чемпионом мира в 2010 году.

«У команды 2010 года тоже была великолепная полузащита, это правда. Футбол меняется, но я бы оценил нашу нынешнюю команду практически на одном уровне с тем составом», — отметил специалист.

Это сравнение вызвало большой интерес у испанских болельщиков, поскольку состав 2010 года признан одной из сильнейших команд в истории футбола страны.

В 2010 году Испания писала историю

Сборная Испании в финале чемпионата мира 2010 года победила Нидерланды со счетом 1:0.

Благодаря решающему голу испанцы впервые в своей истории стали чемпионами мира и открыли целую эпоху в футбольном мире.

Теперь большое испытание — Португалия

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Испании выйдет на поле против Португалии.

Теперь полузащите, которую так хвалил де ла Фуэнте, предстоит доказать свою силу на самой большой арене. Соперник также богат на звезд — значит, в центре поля начнется настоящая шахматная партия.