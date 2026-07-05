История легендарной гонки 1970 года, ставшей предвестником ралли «Дакар»

·13·Авто
История легендарной гонки 1970 года, ставшей предвестником ралли «Дакар»

Ралли «Дакар», считающееся сегодня самым престижным и сложным автоспортивным соревнованием в мире, появилось не на пустом месте. Его корни уходят в 1970 год, когда состоялось одно из самых смелых и опасных событий того времени — ралли «Чемпионат мира Раллй». Эта гонка была организована в честь чемпионата мира по футболу, проходившего в Мексике. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Спустя четыре года после того, как сборная Англии стала чемпионом мира на домашнем турнире в 1966 году, первенство переместилось в Мексику. Британская ассоциация автоспорта (РАК) решила провести беспрецедентную автомобильную гонку, соединяющую две точки — Лондон и Мехико. Это было не просто соревнование, а настоящее испытание возможностей человека и техники.

От Лондона до Мехико: путь длиной 25 тысяч километров

Маршрут гонки пролегал через более чем 25 стран Европы и Южной Америки, составив в общей сложности 25 750 километров. Участники стартовали со стадиона «Уэмбли» в Лондоне, проехали через Францию, Италию и Испанию, после чего переправились на кораблях в Южную Америку. Там им предстояло преодолеть горные и пустынные районы таких стран, как Бразилия, Аргентина и Чили, чтобы добраться до Мексики.

Этот марафон стал отличной возможностью для крупнейших автопроизводителей того времени прорекламировать свою продукцию. В гонке приняли участие такие бренды, как Ford, Бритиш Лейланд и Китроен. Однако дорожные условия были настолько суровыми, что многие автомобили не смогли добраться даже до середины маршрута.

Неудачи, ставшие толчком к созданию «Дакара»

Согласно данным иксбт.ком, это ралли запомнилось множеством технических поломок и организационных трудностей. Именно ошибки и опыт, полученные в ходе этой гонки, вдохновили таких гонщиков, как Тьерри Сабин, на создание новых, более совершенных марафонов. Идея покорения самых отдаленных уголков мира на автомобиле стала популярной именно благодаря этому «безумному» проекту 1970 года.

Победителем гонки стал Ханну Миккола на автомобиле Ford Escort. Его победа резко повысила авторитет бренда Ford в мире ралли. Неудивительно, что и сегодня на дорогах Узбекистана высоко ценится выносливость таких брендов, как Ford, ведь они закаляли свою историю в подобных жесточайших испытаниях.

Подводя итог, можно сказать, что ралли «Чемпионат мира Раллй» 1970 года заложило фундамент современных гонок на выносливость. Если бы тогда, по случаю футбольного праздника, не был сделан этот смелый шаг, возможно, мы бы сегодня не увидели таких крупных автомарафонов, как «Дакар» или «Шёлковый путь».

АвтоспортРалли ДакарFordИсторияАвтомобили
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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