ЧМ-2026: Объявлены стартовые составы на матч Бразилия — Норвегия

·223·Спорт
ЧМ-2026: Объявлены стартовые составы на матч Бразилия — Норвегия

В одном из центральных матчей 1/8 финала ЧМ-2026 сборные Бразилии и Норвегии выйдут на поле в борьбе за путевку в четвертьфинал.

Встреча, которая пройдет в Ист-Ратерфорде, начнется в 01:00 по ташкентскому времени. Перед матчем стали известны стартовые составы обеих команд.

Винисиус возглавит атаку Бразилии

Карло Анчелотти доверил линию атаки Винисиусу Жуниору, Мартинелли и Матеусу Кунье.

В центре поля будут действовать Каземиро и Бруно Гимараэс. Ворота защитит опытный Алиссон.

Стартовый состав Бразилии:

  • Алиссон, Данило, Маркиньос, Габриэл, Дуглас, Каземиро, Гимараэс, Райан, Мартинелли, Винисиус, Кунья.

Главное оружие Норвегии — Холанд

Сборная Норвегии в атаке делает ставку на дуэт Эрлинга Холанда и Александра Сёрлота.

Мартин Эдегор будет дирижировать игрой команды в центре поля, а Антонио Нуса постарается создать проблемы обороне Бразилии своими скоростными атаками.

Стартовый состав Норвегии:

  • Нюланд, Рюэрсон, Айер, Хеггем, Вольфе, Эдегор, Берге, Берг, Нуса, Сёрлот, Холанд.

Победителя ждет еще одно серьезное испытание

Победитель этого матча в четвертьфинале ЧМ-2026 встретится с сильнейшим в паре Мексика — Англия.

ЧМ-2026. 1/8 финала

Бразилия — Норвегия

Дата: 5 июля
Место: Ист-Ратерфорд
Время начала: 01:00 по ташкентскому времени

С одной стороны — Бразилия во главе с Винисиусом, с другой — Норвегия под предводительством Холанда. Короче говоря, нападающие готовы — теперь слово за полем.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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