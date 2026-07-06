ЧМ-2026: Объявлены стартовые составы на матч Бразилия — Норвегия
В одном из центральных матчей 1/8 финала ЧМ-2026 сборные Бразилии и Норвегии выйдут на поле в борьбе за путевку в четвертьфинал.
Встреча, которая пройдет в Ист-Ратерфорде, начнется в 01:00 по ташкентскому времени. Перед матчем стали известны стартовые составы обеих команд.
Винисиус возглавит атаку Бразилии
Карло Анчелотти доверил линию атаки Винисиусу Жуниору, Мартинелли и Матеусу Кунье.
В центре поля будут действовать Каземиро и Бруно Гимараэс. Ворота защитит опытный Алиссон.
Стартовый состав Бразилии:
Алиссон, Данило, Маркиньос, Габриэл, Дуглас, Каземиро, Гимараэс, Райан, Мартинелли, Винисиус, Кунья.
Главное оружие Норвегии — Холанд
Сборная Норвегии в атаке делает ставку на дуэт Эрлинга Холанда и Александра Сёрлота.
Мартин Эдегор будет дирижировать игрой команды в центре поля, а Антонио Нуса постарается создать проблемы обороне Бразилии своими скоростными атаками.
Стартовый состав Норвегии:
Нюланд, Рюэрсон, Айер, Хеггем, Вольфе, Эдегор, Берге, Берг, Нуса, Сёрлот, Холанд.
Победителя ждет еще одно серьезное испытание
Победитель этого матча в четвертьфинале ЧМ-2026 встретится с сильнейшим в паре Мексика — Англия.
ЧМ-2026. 1/8 финала
Бразилия — Норвегия
Дата: 5 июля
Место: Ист-Ратерфорд
Время начала: 01:00 по ташкентскому времени
С одной стороны — Бразилия во главе с Винисиусом, с другой — Норвегия под предводительством Холанда. Короче говоря, нападающие готовы — теперь слово за полем.
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