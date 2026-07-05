Amazon готовится закрыть свой легендарный сервис Мечаникал Турк

Компания Amazon объявила о прекращении приема новых клиентов на свою многолетнюю краудсорсинговую платформу Мечаникал Турк (МТурк). Это решение свидетельствует о серьезных изменениях на рынке цифрового труда в эпоху беспрецедентного развития технологий искусственного интеллекта и автоматизации. С 30 июля 2026 года сервис будет закрыт для новых пользователей, что рассматривается как сигнал к постепенному завершению деятельности платформы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Представители Amazon Веб Сервикес (AWS) заявили, что данное решение было принято после тщательного изучения и анализа. Существующие клиенты могут продолжать пользоваться сервисом в обычном режиме, однако компания не планирует добавлять новые функции. AWS ограничится лишь обеспечением безопасности и стабильности системы, что означает переход проекта Мечаникал Турк в режим «поддержания жизни».

Человеческий труд в основе искусственного интеллекта

Запущенный в 2005 году, Мечаникал Турк в свое время считался революционным проектом. Он объединял тысячи удаленных работников для выполнения задач, которые сложны для компьютеров, но просты для человека (например, разгадывание CAPTCHA или определение эмоций в тексте). Название платформы было дано в честь знаменитого устройства «Турок» КсВИИИ века, которое считалось шахматным автоматом, но внутри которого скрывался человек.

В последние годы Amazon использовала этот сервис для разметки данных при обучении нейронных сетей, таких как СагеМакер AI. Хотя многие стартапы рекламировали свои продукты как «полностью автоматизированный искусственный интеллект», на самом деле за кулисами работники Мечаникал Турк выполняли эти задачи вручную. Это породило в мире технологий своеобразную систему «скрытого труда».

Причины кризиса: боты и недоверие

Репутация платформы Мечаникал Турк пострадала из-за нескольких факторов. Во-первых, исследования 2023 года показали, что от 33% до 46% работников платформы начали использовать для выполнения своих задач крупные языковые модели, такие как ChatGPT. Это поставило под сомнение надежность данных, требующих человеческого участия.

Во-вторых, из-за роста мошенничества и ботов на платформе многие исследователи и серьезные заказчики покинули сервис. По мнению пользователей Reddit, для Amazon содержание серверов МТурк стало экономически неэффективным. Тот факт, что сам искусственный интеллект начал анализировать данные быстрее и дешевле людей, решил судьбу этого сервиса.

Мечаникал Турк в свое время косвенно фигурировал в скандале с Facebook и Камбридге Аналйтика. Теперь закрытие этой платформы знаменует собой конец целой эпохи в цифровой экономике. Для многих специалистов подобные платформы служили источником удаленного дохода, однако современные инструменты AI теперь полностью берут на себя выполнение таких микрозадач.