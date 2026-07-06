Криштиану Роналду дал решительный ответ о своем будущем в сборной

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перед важным матчем 1/8 финала ЧМ-2026 против Испании ответил на вопрос о том, когда он завершит карьеру в национальной команде.

41-летний футболист подчеркнул, что решение будет принимать только он сам, добавив, что сейчас главная цель — победить Испанию и выйти в четвертьфинал.

«Я всегда буду здесь»

Роналду отметил, что его отношение к сборной Португалии не изменилось с момента прихода в команду в 18 лет.

«С тех пор как я пришел в национальную сборную в 18 лет, ничего не изменилось и не изменится в будущем. Я всегда буду здесь — и душой, и телом», — сказал он.

Форвард подчеркнул, что независимо от того, выйдет ли он на поле, он будет занимать важное место в команде.

Он сам решит, когда завершить карьеру

Роналду также дал жесткий ответ на постоянные вопросы о своем уходе из сборной.

«Я завершу карьеру тогда, когда сам этого захочу. А не тогда, когда этого хотят другие. Нет смысла задавать этот вопрос снова и снова», — заявил капитан португальцев.

Судя по его словам, нападающий пока не думает о завершении выступлений за национальную команду.

Все внимание сосредоточено на игре против Испании

Роналду сказал, что вместо обсуждений будущего нужно сосредоточиться на предстоящем матче.

«Самое главное — хорошо сыграть завтра и выйти в следующий этап», — подчеркнул он.

Португалия встретится с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2026. Матч состоится 6 июля, и победитель получит путевку в четвертьфинал.

Для Роналду этот поединок станет очередным серьезным испытанием: вопросов много, но ответ снова даст поле.