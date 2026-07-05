Новая эра в исследовании космоса: создано ультрачерное покрытие для спутников

·31·Технологии
Новая эра в исследовании космоса: создано ультрачерное покрытие для спутников

Ученые из Университета Суррея в Великобритании нашли эффективный способ решения проблемы яркости спутников, которая становится серьезным препятствием для исследования космоса. Исследователи протестировали ультрачерное покрытие под названием Вантаблак 310 и доказали, что оно может сделать орбитальные аппараты практически невидимыми для наземных телескопов. Ожидается, что это открытие значительно снизит негативное влияние миллионов новых аппаратов, планируемых к запуску в ближайшие годы, на астрономические наблюдения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время стремительный рост количества спутников на околоземной орбите стал одной из самых больших угроз для современной астрономии. Согласно существующим проектам, в ближайшем будущем на орбиту может быть выведено более 1,7 миллиона аппаратов. Солнечный свет, отражающийся от металлических поверхностей спутников, создает яркие полосы и вспышки на снимках, полученных телескопами. Это мешает обнаружению тусклых объектов, таких как далекие галактики, астероиды и сверхновые звезды.

Возможности технологии Вантаблак 310

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Монтлй Нотикес оф те Роял Астрономикал Сокиетй, материал Вантаблак 310, разработанный компанией Суррей НаноСйстемс, отражает лишь 2 процента падающего на него света. Ученые проанализировали, как будет выглядеть спутник с таким покрытием с Земли, используя лабораторные эксперименты и компьютерное моделирование. Результаты показали, что яркость аппарата может снизиться до минимального уровня, рекомендованного Международным астрономическим союзом.

Еще одним важным преимуществом этой технологии является то, что она равномерно рассеивает отраженный свет во всех направлениях. Это предотвращает резкие и яркие вспышки, наблюдаемые на обычных металлических поверхностях. Руководитель исследования Астха Чатурведи отметила, что ночное небо остается важнейшим инструментом для изучения космоса, однако наблюдать за ним становится все труднее. Новое инженерное решение позволяет решить проблему без радикального изменения конструкции спутников.

По словам астрофизика Ноэлии Ноэль, этот вопрос должен беспокоить не только профессиональных астрономов, но и всех людей, желающих сохранить естественный вид ночного неба. Данное исследование стало важным шагом от простой фиксации проблемы к этапу практических решений. По данным Иксбт.ком, ученые теперь планируют испытать это покрытие в реальных космических условиях.

Очередные испытания в космосе

Следующий этап проекта заключается в установке покрытия Вантаблак 310 на спутник Джовиан-1 и его запуске на орбиту. Эта миссия, реализуемая в сотрудничестве университетов Суррея, Портсмута и Саутгемптона, проверит устойчивость материала к экстремальным условиям космоса. Также через наземные станции будет измерено, насколько заметным станет изменение яркости спутника.

Если испытания в космосе пройдут успешно, ультрачерные материалы могут стать стандартным решением для всех будущих спутниковых группировок. Это позволит развиваться фундаментальной науке наряду с глобальными интернет-проектами таких компаний, как SpaceX, Amazon и других. Эта новость важна и для астрономов-любителей и специалистов, так как чистота ночного неба напрямую влияет на качество научных наблюдений.

КосмосТехнологииАстрономияСпутникиVantablack
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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