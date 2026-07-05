Бендинг Спунс: владельцы АОЛ и Вимео вышли на биржу Nasdaq

·24·Технологии
Бендинг Спунс: владельцы АОЛ и Вимео вышли на биржу Nasdaq

Итальянский технологический конгломерат Бендинг Спунс на этой неделе вывел свои акции на публичные торги на бирже Nasdaq. Компания была встречена рынком с большим интересом, и её капитализация за короткое время превысила 25 миллиардов долларов. Этот показатель в два раза выше оценки компании в 11 миллиардов долларов в период, когда она принадлежала частному сектору. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Эта компания, основанная в Милане, в последние годы привлекла внимание покупкой всемирно известных цифровых брендов, таких как АОЛ, Вимео, Митуп, Эвентбрите и ВеТрансфер. Хотя стратегия Бендинг Спунс напоминает фонды прямых инвестиций, в отличие от них, компания не перепродает приобретенные бренды, а сохраняет их в своей структуре и модернизирует с помощью AI.

Стратегия и спорные решения

За время своей деятельности Бендинг Спунс также столкнулась с многочисленной критикой. В частности, после покупки популярных сервисов, таких как Эверноте, повышение цен и массовые сокращения сотрудников вызвали недовольство среди пользователей. Однако один из основателей компании Маттео Даниэли в интервью изданию TechCrunch подчеркнул, что, несмотря на все изменения, лояльность клиентов остается стабильной.

Согласно отчетам, представленным компанией, по состоянию на март 2026 года проектами в её портфеле ежемесячно пользуются более 500 миллионов активных пользователей. Также более 9 миллионов клиентов оформили платные подписки. Эти цифры доказывают, что мнение о том, что Бендинг Спунс покупает только «умирающие» бренды, является ошибочным.

От неудачи до крупной империи

Интересно, что сегодняшний гигант возник на базе стартапа Эвертале, который в свое время потерпел неудачу. Этот стартап, основанный в Копенгагене, был закрыт в 2011 году, но его основатели и команда не разошлись, а продолжили работать над новыми проектами. Команда, которая изначально создавала собственные приложения, позже разработала формулу покупки готовых продуктов и их интеграции в централизованную систему.

Сегодня Бендинг Спунс также демонстрирует свою финансовую устойчивость. В 2025 году компания сообщила о получении дохода в размере 1,31 миллиарда долларов. Инвесторы высоко оценивают потенциал компании по вдыханию новой жизни в старые интернет-бренды с помощью AI и анализа данных.

Помимо своей основной деятельности, в 2020 году компания проявила социальную ответственность, бесплатно разработав для правительства Италии приложение Иммуни для борьбы с пандемией КОВИД-19. В настоящее время Бендинг Спунс укрепляет свои позиции на мировом технологическом рынке как своеобразный «коллекционер брендов».

Bending SpoonsNasdaqIPOТехнологииИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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