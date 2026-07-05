Samsung переходит на новую стратегию: процессор Exynos 2700 сосредоточится на AI, а не на скорости

Южнокорейский технологический гигант Samsung планирует применить принципиально новый подход к разработке своих будущих флагманских процессоров. Компания решила отказаться от традиционной гонки за «сухими» цифрами в бенчмарках и максимальными тактовыми частотами, в которой она конкурировала с такими соперниками, как Qualcomm. Вместо этого основной акцент будет сделан на энергоэффективности и расширении возможностей искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным авторитетного инсайдера, известного под псевдонимом Шродингер, чип Exynos 2700 нового поколения нацелен не на прирост максимальной производительности, а на обеспечение стабильной работы в течение длительного времени. Для пользователей смартфонов Samsung это имеет важное значение с точки зрения предотвращения перегрева устройства и более длительного сохранения заряда аккумулятора. Ожидается, что это изменение укрепит позиции компании на мобильном рынке.

Кристаллическая площадь чипа Exynos 2700 будет значительно увеличена. Однако это расширение служит не для увеличения количества ядер центрального процессора (CPU), а для размещения специальных блоков, ускоряющих работу искусственного интеллекта. Этот шаг связан с расширением будущих возможностей системы Galaxy AI и более быстрым выполнением сложных вычислений внутри смартфона.

Энергоэффективность и стабильность производства

Руководство Samsung, даже пожертвовав частью пиковой производительности, стремится увеличить выход годных чипов и нарастить объемы производства. Как сообщает издание иксбт.ком, эта стратегия должна оправдать себя не только с технической, но и с экономической точки зрения. Высокая энергоэффективность продлевает время автономной работы устройства, что на сегодняшний день является одним из главных приоритетов для пользователей.

Еще одна важная новость касается системы охлаждения. Инженеры Samsung совершенствуют технологию отвода тепла непосредственно на уровне корпуса процессора, вместо того чтобы просто увеличивать испарительные камеры. Снижая тепловыделение на самом кристалле, Exynos 2700 может стать самым «холодным» и стабильным флагманским чипом в истории бренда.

Предоставивший эту информацию Фоне Футурист (Шродингер) ранее уже точно предсказывал характеристики Samsung Galaxy S26 Plus и завоевал доверие данными о юбилейной модели бренда iPhone. Именно поэтому данные сообщения об Exynos 2700 серьезно воспринимаются технологическим сообществом.

Учитывая высокий спрос на устройства Samsung на рынке смартфонов Узбекистана, эти изменения в процессорах актуальны и для местных пользователей. Ведь в условиях жаркого климата перегрев смартфонов и снижение производительности (троттлинг) являются часто встречающейся проблемой. Более «холодная» работа Exynos 2700 может стать решением этих проблем.