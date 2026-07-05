Карло Анчелотти намерен выпустить Неймара и Винисиуса в сегодняшнем матче

·96·Спорт
Карло Анчелотти намерен выпустить Неймара и Винисиуса в сегодняшнем матче

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал о физическом состоянии Неймара и возможности его совместного выхода на поле с Винисиусом Жуниором.

Итальянский специалист подчеркнул, что Неймар полностью готов к игре и способен провести на поле все 90 минут.

«Неймар может играть 90 минут»

Анчелотти положительно оценил состояние звездного нападающего.

«Неймар может играть 90 минут. Он также может выйти на поле вместе с Винисиусом Жуниором», — сказал тренер.

По его мнению, одновременное присутствие двух футболистов на поле придаст атаке сборной Бразилии еще больше остроты и креативности.

Ожидается совместная игра Винисиуса и Неймара

Анчелотти рассматривает Неймара и Винисиуса не как конкурентов, а как футболистов, дополняющих друг друга.

«Я думаю, они обязательно сыграют вместе», — добавил он.

Это решение вызывает большой интерес у болельщиков, ведь с одной стороны — опытный и техничный Неймар, а с другой — отличающийся своей скоростью Винисиус.

Неймар вернулся в сборную

После длительного периода восстановления от травм Неймар вновь вернулся в состав сборной Бразилии.

На ЧМ-2026 он рассматривается как один из ключевых игроков команды. Теперь болельщики ждут от него не только выхода на поле, но и лидерских качеств в решающих матчах.

Бразилия борется за чемпионство

Сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти продолжает борьбу за чемпионский титул в плей-офф ЧМ-2026.

Если Неймар и Винисиус одновременно появятся на поле, защитникам соперника определенно придется нелегко.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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