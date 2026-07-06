Эрлинг Холанд может покинуть «Манчестер Сити»...

·147·Спорт
Эрлинг Холанд может покинуть «Манчестер Сити»...

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Сообщается, что норвежский форвард задумался о своем будущем после перемен в команде.

После Гвардиолы появились сомнения

Как сообщает Эл Накионал, после того как Хосеп Гвардиола покинул пост главного тренера, Холанд начал с недоверием относиться к новому проекту «Манчестер Сити».

Команду возглавил Энцо Мареска, однако 25-летний нападающий пока не до конца уверен в планах под руководством нового тренера.

Может уйти вслед за Бернарду Силвой

По данным источника, Холанд еще не принял окончательного решения.

Тем не менее, он не исключает возможности ухода из «Манчестер Сити» вслед за Гвардиолой и Бернарду Силвой.

Эта ситуация может еще больше усилить трансферные слухи вокруг будущего норвежского футболиста.

38 голов в 52 матчах

Эрлинг Холанд присоединился к «Манчестер Сити» в 2022 году.

В сезоне 2025/26 форвард во всех турнирах:

  • провел 52 матча;

  • забил 38 голов;

  • отдал 9 голевых передач.

Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2034 года.

«Сити» ждет важное решение

Очевидно, что трансфер Холанда будет непростым из-за наличия долгосрочного контракта. Однако, если сам нападающий решит уйти, ряд европейских грандов могут вступить в борьбу за его подписание.

Пока решения нет, но новая эра, начавшаяся в «Сити» после Гвардиолы, может серьезно повлиять на будущее Холанда.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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