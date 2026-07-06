Альфонсо Дэвис поделился переживаниями после неудачи на ЧМ-2026

Звездный защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис назвал чемпионат мира 2026 года одним из самых тяжелых периодов в своей карьере. Для Канады, одной из стран-хозяек турнира, соревнования завершились на стадии 1/8 финала, однако главный лидер команды почти не появлялся на поле из-за травмы. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В матче 1/8 финала, прошедшем в Хьюстоне, Канада уступила сборной Марокко со счетом 0:3. Несмотря на то, что команда под руководством Джесси Марша заслужила похвалу за свою самоотверженную игру, отсутствие такого таланта, как Альфонсо Дэвис, сказалось в решающий момент. Игрок «Баварии» был вынужден провести всю встречу на скамейке запасных.

Как сообщает издание Goal.com, 25-летний футболист обратился к болельщикам через социальные сети, рассказав о физических и психологических трудностях, с которыми он столкнулся во время турнира. Дэвис признался, что не смог набрать свою лучшую форму из-за травмы подколенного сухожилия, которая беспокоит его с мая.

Травма и психологическое давление

«Мы не хотели, чтобы наш путь на чемпионате мира закончился именно так. Для меня всегда большая честь защищать цвета Канады на крупнейшей мировой арене. Я горжусь своими товарищами по команде, которые отдали все силы ради страны», — написал футболист на своей странице. По его словам, невозможность помочь команде из-за травмы стала для него тяжелым ударом.

Альфонсо Дэвис провел на поле всего 15 минут за весь турнир. Столь низкий показатель свидетельствует о том, что физическое состояние игрока было далеко от требований соревнований. Однако он не хочет использовать это как оправдание. «Я не верю в оправдания. Футбол полон неудач, главное — как вы на них реагируете», — добавил он.

Эта ситуация вызывает беспокойство не только у сборной Канады, но и у «Баварии». Мюнхенцы надеются, что их самый быстрый фланговый защитник полностью восстановится перед новым сезоном. Дэвис отметил, что эта неудача лишь мотивирует его стать сильнее и усерднее работать на тренировках.

Для футбольных болельщиков тот факт, что звезда мирового уровня, как Альфонсо Дэвис, не смог проявить себя на столь крупном турнире, стал неожиданностью. Сборная Канады же доказала, что даже в отсутствие Дэвиса способна оказывать достойное сопротивление, заложив прочный фундамент на будущее.