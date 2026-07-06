Эрлинг Холанд: «Это величайший матч в истории Норвегии»
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд не скрывал своих эмоций после исторической победы над Бразилией со счетом 2:1 в 1/8 финала ЧМ-2026.
25-летний форвард оформил дубль в матче и был признан лучшим игроком встречи. По его мнению, этот день займет особое место в истории норвежского футбола.
«Эта победа войдет в историю»
Холанд назвал результат матча против Бразилии одним из самых незабываемых событий в норвежском футболе.
«Возможно, это событие войдет в историю Норвегии. Сейчас все должны наслаждаться этим моментом. Это невероятно — один из самых незабываемых дней в истории норвежского футбола», — сказал он.
Нападающий подчеркнул, что члены команды должны ценить эти мгновения и гордиться достигнутым результатом.
Большое вдохновение для молодого поколения
По мнению лидера сборной Норвегии, победа над Бразилией вдохновит многих юных футболистов в стране.
«Мы очень гордимся этим результатом. Думаю, эта победа вдохновит многих молодых людей. Я и сам в детстве вдохновлялся такими победами», — сказал Холанд.
Он призвал всех норвежских болельщиков насладиться одной из крупнейших побед в истории футбола страны.
«Нам было достаточно одного шанса»
Холанд отметил, что терпение и эффективное использование возможностей сыграли решающую роль в матче.
«Каждая игра уникальна. Нам нужен был хотя бы один шанс. Самое главное — ждать его и эффективно использовать, когда он появится», — сказал форвард.
Если его первый гол головой вывел Норвегию вперед, то второй мяч решил судьбу встречи.
Назвал второй гол «чудом»
Говоря о своем решающем голе, Холанд признался, что эмоции трудно выразить словами.
«Гол головой сделал счет 1:0. А второй гол стал настоящим чудом. Это трудно описать», — приводит его слова ESPN.
Норвегия вышла в четвертьфинал
Норвегия победила Бразилию со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026.
Холанд включил победы над Кот-д'Ивуаром и Бразилией в число величайших достижений команды.
Теперь перед Норвегией стоит еще одно огромное испытание. Но для команды, остановившей Бразилию, слово «невозможно» уже порядком устарело.
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