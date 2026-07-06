Эрлинг Холанд: «Это величайший матч в истории Норвегии»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд не скрывал своих эмоций после исторической победы над Бразилией со счетом 2:1 в 1/8 финала ЧМ-2026.

25-летний форвард оформил дубль в матче и был признан лучшим игроком встречи. По его мнению, этот день займет особое место в истории норвежского футбола.

«Эта победа войдет в историю»

Холанд назвал результат матча против Бразилии одним из самых незабываемых событий в норвежском футболе.

«Возможно, это событие войдет в историю Норвегии. Сейчас все должны наслаждаться этим моментом. Это невероятно — один из самых незабываемых дней в истории норвежского футбола», — сказал он.

Нападающий подчеркнул, что члены команды должны ценить эти мгновения и гордиться достигнутым результатом.

Большое вдохновение для молодого поколения

По мнению лидера сборной Норвегии, победа над Бразилией вдохновит многих юных футболистов в стране.

«Мы очень гордимся этим результатом. Думаю, эта победа вдохновит многих молодых людей. Я и сам в детстве вдохновлялся такими победами», — сказал Холанд.

Он призвал всех норвежских болельщиков насладиться одной из крупнейших побед в истории футбола страны.

«Нам было достаточно одного шанса»

Холанд отметил, что терпение и эффективное использование возможностей сыграли решающую роль в матче.

«Каждая игра уникальна. Нам нужен был хотя бы один шанс. Самое главное — ждать его и эффективно использовать, когда он появится», — сказал форвард.

Если его первый гол головой вывел Норвегию вперед, то второй мяч решил судьбу встречи.

Назвал второй гол «чудом»

Говоря о своем решающем голе, Холанд признался, что эмоции трудно выразить словами.

«Гол головой сделал счет 1:0. А второй гол стал настоящим чудом. Это трудно описать», — приводит его слова ESPN.

Норвегия вышла в четвертьфинал

Норвегия победила Бразилию со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026.

Холанд включил победы над Кот-д'Ивуаром и Бразилией в число величайших достижений команды.

Теперь перед Норвегией стоит еще одно огромное испытание. Но для команды, остановившей Бразилию, слово «невозможно» уже порядком устарело.