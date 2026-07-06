SpaceX за полгода вывела с орбиты 260 спутников Starlink

·26·Технологии
SpaceX за полгода вывела с орбиты 260 спутников Starlink

Компания SpaceX под руководством Илона Маска значительно ускорила процесс обновления своей глобальной спутниковой сети. За последние шесть месяцев (с декабря 2025 года по май 2026 года) компания планово свела с орбиты 260 аппаратов Starlink. Об этом сообщает издание иксбт.ком, ссылаясь на отчет, представленный в Федеральную комиссию по связи США (ФКК). Об этом Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время общее количество спутников Starlink в космосе превышает 10 тысяч. Из выведенных с орбиты аппаратов 176 принадлежали к первому поколению, остальные — более новые модели второго поколения. Также SpaceX заявила, что еще 349 спутников завершили свою миссию и в ближайшее время начнут маневры для сгорания в атмосфере.

Технологическое обновление и меры безопасности

Спутники системы Starlink изначально рассчитаны на срок службы около 5 лет. После исчерпания ресурса устройства используют остатки топлива, чтобы снизить орбиту и войти в плотные слои атмосферы Земли. Из-за высокой температуры, возникающей при трении, они полностью сгорают, что предотвращает накопление опасного космического мусора.

Стоит отметить, что аппараты нового поколения значительно тяжелее предыдущих. Если первые спутники Starlink весили 260–295 кг, то вес аппаратов второго поколения достигает от 800 кг до 1250 кг. Это означает, что при сгорании каждого устройства в атмосфере испаряется больше материала, чем раньше.

Экологические и правовые вопросы

Ученые призывают более активно изучать последствия массового сгорания спутников в атмосфере. В частности, продолжаются споры о том, как оксид алюминия и другие соединения, образующиеся в процессе горения, влияют на химический состав верхних слоев атмосферы. Эти вопросы могут привести к введению дополнительных требований для таких крупных операторов, как SpaceX.

В настоящее время правительство США рассматривает вопрос об освобождении космических миссий от требований Национальной политики в области охраны окружающей среды (НЭПА). По мнению экспертов, поскольку такая деятельность технически происходит за пределами территории США, строгая экологическая экспертиза не требуется. Однако экологи настаивают на необходимости учета глобального воздействия.

SpaceX не отказывается от своих масштабных планов. Компания намерена в будущем довести количество спутников на орбите до 42 тысяч. Сейчас ведется работа не только по запуску новых аппаратов, но и по созданию вычислительных платформ, способных обрабатывать данные непосредственно на орбите. Это открывает новые технологические возможности для обеспечения стабильного и быстрого интернета даже в отдаленных регионах, таких как Узбекистан.

SpaceXStarlinkElon MuskКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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