Evolute представила новые модели i-Sky и i-Space: подробности производства

·5·Технологии
Evolute представила новые модели i-Sky и i-Space: подробности производства

В рамках международной выставки «Иннопром-2026», проходящей в Екатеринбурге, российский бренд Evolute представил обновленную линейку своих моделей. Одним из важнейших событий мероприятия стало объявление о начале производства электрического кроссовера i-Sky по полному циклу. Этот шаг имеет решающее значение для повышения технологической независимости бренда и вывода качества продукции на новый уровень. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает об этом.

По данным ixbt.com, серийное производство модели i-Sky запланировано на август 2026 года. Этот процесс включает в себя все основные этапы, такие как сварка, окраска и сборка. Данный кроссовер C-сегмента оснащен электродвигателем мощностью 218 л.с., что обеспечивает оптимальный баланс для современных поездок по городу и за его пределами.

Технические возможности и комфорт

Evolute i-Sky способен преодолеть до 424 километров на одном заряде. Одним из наиболее важных аспектов для современных пользователей является технология быстрой зарядки. Сообщается, что на зарядку аккумулятора автомобиля с 30 до 80 процентов уходит менее получаса. Это позволяет значительно сэкономить время в дальних поездках.

Интерьер автомобиля также оснащен в соответствии с последними технологическими тенденциями. В частности, салон включает в себя следующие удобства:

  • Мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном диагональю 14,6 дюйма;
  • Полностью цифровая приборная панель;
  • Панорамная стеклянная крыша;
  • Камеры кругового обзора 360 градусов для обеспечения безопасности.

Новинки в линейке гибридных моделей

Еще одной примечательной премьерой на выставке стала полноприводная (AWD) версия гибридного кроссовера i-Space. Новая модификация оснащена последовательной гибридной системой, которая позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 7,1 секунды. Этот показатель считается весьма высоким для класса кроссоверов.

Сильной стороной новой модели i-Space является ее общий запас хода. По данным производителя, с полным топливным баком и заряженной батареей автомобиль может проехать до 1000 километров. Этот показатель еще раз доказывает ориентацию гибридных технологий на дальние расстояния.

Также на стенде Evolute представлены пяти- и семиместные переднеприводные версии модели i-Space и компактный электрический кроссовер i-Joy. В то время как спрос на электромобили и гибриды растет на рынке Центральной Азии, в частности в Узбекистане, такие технологические обновления в соседних регионах могут повлиять и на конъюнктуру местного рынка.

В целом, стремление бренда Evolute к полной локализации производства и расширению модельного ряда свидетельствует об усилении конкуренции в региональной автомобильной промышленности. Ожидается, что новые модели привлекут внимание покупателей не только своей экологичностью, но и высоким уровнем технологического оснащения.

EvoluteЭлектромобильГибридАвтоТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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