Тонали стал самым дорогим футболистом в истории «Тоттенхэма»

·32·Спорт
Тонали стал самым дорогим футболистом в истории «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» совершил крупную сделку на трансферном рынке. Лондонский клуб подписал полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, установив новый рекорд в истории клуба.

26-летний итальянский футболист подписал с «шпорами» контракт, рассчитанный до лета 2031 года.

Сумма трансфера может достичь 100 миллионов фунтов

«Тоттенхэм» заплатит «Ньюкаслу» за Тонали 92,5 миллиона фунтов.

Если будут выполнены условия по бонусам, включенным в сделку, общая стоимость трансфера может вырасти еще на 7,5 миллиона фунтов. Эти дополнительные выплаты зависят от выхода лондонцев в Лигу чемпионов УЕФА несколько раз.

Таким образом, итоговая стоимость трансфера Тонали может достичь 100 миллионов фунтов.

Предыдущий рекорд был установлен в этом же году

До Тонали самым дорогим футболистом в истории «Тоттенхэма» был Матеуш Фернандеш.

Лондонцы приобрели полузащитника в этом году у «Вест Хэма» за 85 миллионов фунтов. Однако этот рекорд продержался недолго — трансфер Тонали стал новой вершиной в истории клуба.

Результаты Тонали в прошлом сезоне

В прошлом сезоне Сандро Тонали провел 35 матчей в Английской Премьер-лиге.

Итальянский полузащитник отметился двумя голевыми передачами в этих встречах. Он выделяется большим объемом работы в центре поля, умением обращаться с мячом и способностью контролировать темп игры.

«Тоттенхэм» усилил центр поля

Ожидается, что приход Тонали добавит опыта и качества полузащите «Тоттенхэма».

Теперь футболист должен доказать на поле, что клуб не зря потратил рекордную сумму. Цена высока, а давление еще выше — в Лондоне теперь ждут не оправданий, а результата.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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