Bentley официально анонсировала свой первый электромобиль модели Торкал

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Bentley официально анонсировала свой первый электромобиль модели Торкал

Британский производитель роскошных автомобилей Bentley объявил название своей первой полностью электрической модели в истории. Новый кроссовер под названием Торкал будет официально представлен широкой публике на специальном мероприятии в Лондоне 23 сентября текущего года. Этот шаг открывает новую эру в стратегии электрификации компании. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Название новой модели вдохновлено природным заповедником Эл Торкал де Антекуера в испанском регионе Андалусия. В то же время это имя отсылает к латинскому глаголу «торкуере» (вращать) и созвучно автомобильному термину «торкуе» (крутящий момент). Оставаясь верной своим традициям, Bentley выбрала для своего первого электромобиля название, вдохновленное географическими объектами, как и в случае с моделями Бентайга, Бакалар и Батур.

Модель Торкал является серийной версией концепт-кара ЭКсП 15, представленного в прошлом году. Длина автомобиля составляет около 5 метров, и в иерархии бренда он расположится на ступень ниже модели Бентайга. С точки зрения дизайна он задает новое направление бренда: вертикальные светодиодные фары, светящаяся решетка радиатора и элементы задней части в стиле ретро, называемые «престижным щитом».

Стратегические изменения и рыночный спрос

Изначально Bentley должна была представить этот электромобиль в прошлом году, но проект был немного отложен из-за снижения спроса на роскошные электромобили на мировом рынке. Компания отказалась от плана полного перехода на электротягу к 2030 году и теперь намерена выпускать по одному новому гибриду или электромобилю каждый год до 2035 года. Это решение объясняется необходимостью адаптации к рыночной конъюнктуре.

По данным иксбт.ком, модель Торкал не заменит Bentley Bentayga. Напротив, Бентайга с двигателем внутреннего сгорания получит новое поколение в 2028 году и останется в продаже. Таким образом, бренд продолжит предоставлять своим клиентам возможность выбора как традиционных, так и экологически чистых силовых установок.

Ожидается, что цена нового электромобиля составит около 170 000 фунтов стерлингов. С этим показателем он заполнит нишу между премиальными моделями, такими как BMW iX, и ультра-люксовыми электромобилями, такими как Rolls-Royce Spectre. Его основным конкурентом на рынке считается готовящийся к выходу электрический Range Rover.

При создании Торкал инженеры Bentley сосредоточились на том, чтобы сделать его «самым удобным роскошным автомобилем для повседневного использования». Несмотря на неопределенность на рынке, руководство компании считает нынешнее время наиболее подходящим для выпуска своего первого электромобиля. Учитывая высокий интерес к роскошным кроссоверам на развивающихся рынках, эта модель, несомненно, еще больше укрепит глобальные позиции бренда.

BentleyTorcalЭлектромобильКроссоверАвтоновости
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Sardor Ergashev
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