Четвертьфинал ЧМ-2026 остался без исторических чемпионов

К четвертьфиналу чемпионата мира 2026 года самые титулованные сборные турнира выбыли из борьбы.

Пятикратный чемпион Бразилия и четырехкратный победитель Германия проиграли в плей-офф. Италия же вовсе не смогла квалифицироваться на мундиаль. Среди самых титулованных команд борьбу за главный трофей продолжает только Аргентина.

Бразилию остановила Норвегия

Сборная Бразилии в 1/8 финала встретилась с Норвегией и уступила со счетом 1:2.

«Пентакампеоны» считаются самой титулованной сборной в истории чемпионатов мира. Бразилия пять раз завоевывала главный трофей:

1958 год;

1962 год;

1970 год;

1994 год;

2002 год.

Однако на ЧМ-2026 Норвегия во главе с Эрлингом Холандом не пустила бразильцев в четвертьфинал.

Германия проиграла в серии пенальти

Турнир для четырехкратного чемпиона мира Германии завершился еще раньше.

В 1/16 финала немцы сыграли вничью 1:1 с Парагваем в основное и дополнительное время. В серии пенальти соперник оказался сильнее — 4:3.

Германия становилась чемпионом мира в следующие годы:

1954 год;

1974 год;

1990 год;

2014 год.

Италия снова не смогла выйти на мундиаль

Сборная Италии, четырежды становившаяся чемпионом мира, вовсе не смогла получить путевку в финальную часть ЧМ-2026.

«Скуадра адзурра» была лучшей в мире в 1934, 1938, 1982 и 2006 годах. Но Италия пропускает уже третий чемпионат мира подряд.

Эта ситуация оценивается как серьезный кризис для одной из самых титулованных команд в истории футбола.

Уругвай не смог выйти из группы

Первый победитель чемпионата мира и двукратный чемпион Уругвай также досрочно покинул турнир.

Южноамериканцы, завоевывавшие главный трофей в 1930 и 1950 годах, на этот раз не смогли преодолеть групповой этап.

Аргентина все еще в борьбе

Среди самых титулованных сборных Аргентина продолжает свое участие на ЧМ-2026.

«Альбиселесте» становились чемпионами мира в 1978, 1986 и 2022 годах. Действующие чемпионы теперь борются за четвертую звезду.

Таким образом, в четвертьфинале нет Бразилии, Германии, Италии и Уругвая. Футбольная карта меняется: старые гиганты в стороне, а новые претенденты готовы вершить историю.