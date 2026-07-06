Руководство «Реала» удивлено результатами футболистов

Руководство «Реал Мадрида» внимательно следит за высокими результатами, которые игроки клуба демонстрируют в составе своих национальных сборных на чемпионате мира 2026 года.

Сообщается, что в Мадриде не могут понять, почему футболисты показывают столь эффективную игру на мундиале, но не смогли продемонстрировать аналогичный уровень в двух последних клубных сезонах.

В сборной — одни результаты, в клубе — другие

Как сообщает издание Мадрид Зоне со ссылкой на журналиста Хосе Феликса Диаса, у руководства «Реала» возникли вопросы к игре футболистов.

Больше всего представителей клуба удивляет тот факт, что мадридские игроки выступают на высоком уровне в своих сборных, отличаясь голами и результативными передачами.

Однако в составе «Реала» ожидаемой стабильности в последние два сезона не наблюдалось.

Два сезона без трофеев

«Реал Мадрид» не смог завоевать чемпионский титул ни в одном из основных турниров в сезонах 2024/25 и 2025/26.

Команда:

не выиграла Ла Лигу;

не смогла завоевать Кубок Испании;

осталась без главного трофея в Лиге чемпионов УЕФА.

Естественно, такой результат не устраивает руководство и болельщиков «Королевского клуба», который всегда борется за самые высокие цели.

Игроки «Реала» — лидеры мундиаля

На данный момент мадридские футболисты являются самыми результативными представителями клубов на чемпионате мира 2026 года.

В ходе турнира они совершили в общей сложности 26 результативных действий. Этот показатель включает в себя забитые голы и голевые передачи игроков.

Результат показывает, что индивидуального мастерства в составе «Реала» достаточно, но в клубе существуют проблемы с полноценным использованием этого потенциала.

В клубе возможны перемены

Результаты на чемпионате мира могут вынудить руководство «Реала» пересмотреть тактику команды, стиль использования футболистов и общую атмосферу в клубе.

Ведь если игроки раскрываются в сборных, но не показывают ожидаемого уровня в клубе, вполне вероятно, что проблема кроется не только в исполнителях.

Теперь главный вопрос: сможет ли руководство «Реала» перенести форму футболистов с мундиаля на клубный уровень в новом сезоне?