Педри о Лионелье Месси: Его игра на чемпионате мира 2026 года невероятна

Молодая звезда «Барселоны» и сборной Испании Педри не скрывает своего восхищения игрой Лионелья Месси на чемпионате мира 2026 года. Полузащитник, который сейчас готовится к решающим стадиям турнира в составе своей сборной, назвал «безумием» тот факт, что его бывший одноклубник, несмотря на возраст, продолжает выступать на высочайшем уровне. Как сообщает Goal.com, Педри считает аргентинскую легенду величайшим футболистом в истории. Об этом сообщает Goal.com.

Педри с теплотой вспоминает времена, когда играл вместе с Лионельем Месси в «Барселоне». По его словам, ежедневные тренировки с восьмикратным обладателем «Золотого мяча» были для него настоящей школой. Месси, ныне выступающий за «Интер Майами», продолжает поражать всех своим уникальным талантом и на матчах чемпионата мира. Для Педри каждое его действие на поле — это вершина мастерства.

Финал мечты: противостояние Испании и Аргентины

Хотя сборная Испании готовится к сложному матчу плей-офф против Португалии, Педри смотрит дальше. Он мечтает встретиться в финале чемпионата мира именно с Аргентиной во главе с Лионельем Месси. «Было бы здорово, если бы эта мечта сбылась, ведь это означало бы, что мы вышли в финал. Сыграть против своего наставника в матче такого уровня стало бы самым значимым событием в моей карьере», — говорит плеймейкер «Барселоны».

Говоря о нынешней форме Месси, Педри особо отметил его мастерство. По его мнению, в таком возрасте игру подобного уровня могут демонстрировать только обладатели выдающегося природного таланта. В интервью изданию АС он назвал Месси лучшим игроком в истории и признался, что получает удовольствие от его игры.

Ханси Флик и перемены в «Барселоне»

В ходе беседы Педри затронул не только сборную, но и изменения в клубе. По его словам, с приходом нового главного тренера Ханси Флика в команде сформировался менталитет победителей. Немецкому специалисту удалось полностью изменить игру команды, оптимизировав позиции и задачи футболистов на поле.

Сам Педри под руководством Флика начал действовать глубже, в центре организации игры. Это позволяет ему чаще владеть мячом и дирижировать атаками команды. Хотя ранее Луис Энрике также требовал от него подобной роли, Педри особо отметил конкурентоспособность и дух победы, которые привил команде Флик.

Сейчас болельщики сборной Испании и «Барселоны» ждут от Педри больших результатов. Его уважение к Месси и стремление к чемпионству мира свидетельствуют о том, насколько высокие цели ставит перед собой молодой футболист. Если Испания и Аргентина встретятся в финале, это, несомненно, станет настоящим праздником для всего футбольного мира.