Блаттер раскритиковал ФИФА: «Футбол — это не площадка для политики»

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер резко отреагировал на отсрочку дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

По его мнению, дисциплинарные решения в футболе должны приниматься исключительно на основе правил и заключений независимых органов, а не под влиянием политических звонков или внешнего давления.

Балогун сможет сыграть против Бельгии

Фоларин Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Hzеговины.

В этой встрече, завершившейся победой США со счетом 2:0, нападающий был удален с поля за удар по лодыжке Тарика Мухаремовича.

Тем не менее, ФИФА приостановила одноматчевую дисквалификацию Балогуна с испытательным сроком в один год. В результате он сохранил право выйти на поле в 1/8 финала против Бельгии.

Сообщается о звонке Трампа Инфантино

По имеющимся данным, президент США Дональд Трамп позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть решение в отношении Балогуна.

Именно после этой информации отсрочка дисквалификации вызвала бурные дискуссии в футбольном сообществе.

«Красная карточка не отменяется политическим звонком»

Йозеф Блаттер открыто раскритиковал решение ФИФА на своей странице в социальной сети.

«Красные карточки не отменяются политическими звонками. Они отменяются на основе правил, доказательств и решений независимых органов», — написал он.

Бывший глава ФИФА подчеркнул, что вмешательство политиков в деятельность футбольных организаций является опасной тенденцией.

«ФИФА, куда ты катишься?»

По мнению Блаттера, вмешательство президента США и приостановка дисквалификации накануне решающего матча вызывают вопросы относительно независимости организации.

«Если президент США вмешивается в дела президента ФИФА и дисквалификация игрока внезапно отменяется перед матчем плей-офф, возникает естественный вопрос: “ФИФА, куда ты катишься?”» — заявил Блаттер.

Он завершил свое заявление подчеркиванием того, что футбол не должен становиться инструментом политического влияния.

«Футбол никогда не должен становиться полем для политических игр».

Возможность выхода Балогуна на поле против Бельгии теперь стала началом большой дискуссии не только о спорте, но и о независимости решений ФИФА.