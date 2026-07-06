Какое место занял паспорт Узбекистана в мировом рейтинге?

·61·Узбекистан
Какое место занял паспорт Узбекистана в мировом рейтинге?

В обновленном рейтинге Global Passport Index за 2026 год Узбекистан занял 123-е место.

Составители рейтинга оценивали страны по трем основным критериям. Узбекистан занял 129-е место по мобильности паспорта, 89-е место по инвестиционной привлекательности и 119-е место по показателю качества жизни.

Среди стран Центральной Азии лучший результат показал Казахстан, заняв 107-е место. Узбекистан со 123-м местом стал вторым в регионе.

Кыргызстан расположился на 127-м месте, Таджикистан — на 140-м, а Туркменистан — на 144-м.

Среди трех критериев наилучший результат Узбекистан показал в направлении инвестиционной привлекательности. По этому показателю страна заняла более высокую позицию, чем ряд других государств региона.

УзбекистанКазахстанКыргызстанТаджикистанТуркменистан
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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