Следите за матчем Аргентина — Египет вместе с нами

·170·Спорт
Следите за матчем Аргентина — Египет вместе с нами

В 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборные Аргентины и Египта проведут очный поединок.

Встреча начнется сегодня в 21:00 по ташкентскому времени на стадионе в городе Атланта.

За ходом игры можно следить в режиме текстовой онлайн-трансляции на сайте Zamin.уз. В ходе матча будут оперативно освещаться основные события, опасные моменты, голы, замены и другие важные эпизоды.

Согласно статистическим прогнозам, вероятность победы Аргентины в основное время составляет 72 процента. Шансы Египта оцениваются в 9 процентов, а вероятность перехода матча в дополнительное время — в 19 процентов.

Следите за подробностями матча между Аргентиной и Египтом в прямом эфире на сайте Zamin.уз.

АргентинаЕгипетЧемпионат мираПрямая трансляцияАтланта
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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