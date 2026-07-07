Хабиб назвал де ла Фуэнте лучшим тренером ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Испании над Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026.

Испания одержала победу со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал. По мнению Хабиба, вклад главного тренера Луиса де ла Фуэнте в этот результат огромен.

«Де ла Фуэнте — лучший тренер мундиаля»

Хабиб высоко оценил работу главного тренера сборной Испании.

«У Испании отличный тренер. Я считаю, что де ла Фуэнте — лучший тренер на этом мундиале», — написал он на своей странице в социальной сети.

Бывший чемпион UFC подчеркнул, что испанцы доказывают по ходу турнира, что являются хорошо сформированной и дисциплинированной командой.

Испания в очередной раз показала свою силу

Хабиб отметил, что матч против Португалии еще раз продемонстрировал командный потенциал Испании.

«Испанцы еще раз доказали, что являются очень хорошо сформированной командой», — сказал Нурмагомедов.

Хотя Испания выиграла встречу с минимальным счетом, она действовала надежно в обороне и не позволила Португалии забить гол.

Ни одного пропущенного гола в пяти матчах

Хабиб также обратил особое внимание на оборонительные показатели Испании.

«Стоит отметить, что они не пропустили ни одного гола в пяти матчах», — написал он.

Этот показатель делает Испанию одной из команд с самой надежной обороной на ЧМ-2026.

Соперник в четвертьфинале — Бельгия

В четвертьфинале сборная Испании встретится с Бельгией.

Матч состоится 10 июля. Подопечных де ла Фуэнте, остановивших Португалию, теперь ждет еще одно серьезное испытание против Бельгии, которая очень опасна в атаке.