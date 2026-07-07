Хабиб назвал де ла Фуэнте лучшим тренером ЧМ-2026

·0·Спорт
Хабиб назвал де ла Фуэнте лучшим тренером ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Испании над Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026.

Испания одержала победу со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал. По мнению Хабиба, вклад главного тренера Луиса де ла Фуэнте в этот результат огромен.

«Де ла Фуэнте — лучший тренер мундиаля»

Хабиб высоко оценил работу главного тренера сборной Испании.

«У Испании отличный тренер. Я считаю, что де ла Фуэнте — лучший тренер на этом мундиале», — написал он на своей странице в социальной сети.

Бывший чемпион UFC подчеркнул, что испанцы доказывают по ходу турнира, что являются хорошо сформированной и дисциплинированной командой.

Испания в очередной раз показала свою силу

Хабиб отметил, что матч против Португалии еще раз продемонстрировал командный потенциал Испании.

«Испанцы еще раз доказали, что являются очень хорошо сформированной командой», — сказал Нурмагомедов.

Хотя Испания выиграла встречу с минимальным счетом, она действовала надежно в обороне и не позволила Португалии забить гол.

Ни одного пропущенного гола в пяти матчах

Хабиб также обратил особое внимание на оборонительные показатели Испании.

«Стоит отметить, что они не пропустили ни одного гола в пяти матчах», — написал он.

Этот показатель делает Испанию одной из команд с самой надежной обороной на ЧМ-2026.

Соперник в четвертьфинале — Бельгия

В четвертьфинале сборная Испании встретится с Бельгией.

Матч состоится 10 июля. Подопечных де ла Фуэнте, остановивших Португалию, теперь ждет еще одно серьезное испытание против Бельгии, которая очень опасна в атаке.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Месси хотел бы видеть Возинью в «Интер Майами»...Месси хотел бы видеть Возинью в «Интер Майами»...Сегодня, 10:47Руди Гарсия: «Бельгия показала, что является великой футбольной державой»Руди Гарсия: «Бельгия показала, что является великой футбольной державой»Сегодня, 10:44Главный тренер сборной США: «Нас словно не было на поле в матче против Бельгии»Главный тренер сборной США: «Нас словно не было на поле в матче против Бельгии»Сегодня, 10:41Роналду эмоционально высказался после матча против Испании...Роналду эмоционально высказался после матча против Испании...Сегодня, 10:37ЧМ-2026, 1/8 финала. Бельгия разгромила США и вышла в четвертьфиналЧМ-2026, 1/8 финала. Бельгия разгромила США и вышла в четвертьфиналСегодня, 10:34Криштиану Роналду: «Я ухожу с чистой совестью»Криштиану Роналду: «Я ухожу с чистой совестью»Сегодня, 10:15
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану