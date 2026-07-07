Хабиб назвал де ла Фуэнте лучшим тренером ЧМ-2026
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Испании над Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026.
Испания одержала победу со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал. По мнению Хабиба, вклад главного тренера Луиса де ла Фуэнте в этот результат огромен.
«Де ла Фуэнте — лучший тренер мундиаля»
Хабиб высоко оценил работу главного тренера сборной Испании.
«У Испании отличный тренер. Я считаю, что де ла Фуэнте — лучший тренер на этом мундиале», — написал он на своей странице в социальной сети.
Бывший чемпион UFC подчеркнул, что испанцы доказывают по ходу турнира, что являются хорошо сформированной и дисциплинированной командой.
Испания в очередной раз показала свою силу
Хабиб отметил, что матч против Португалии еще раз продемонстрировал командный потенциал Испании.
«Испанцы еще раз доказали, что являются очень хорошо сформированной командой», — сказал Нурмагомедов.
Хотя Испания выиграла встречу с минимальным счетом, она действовала надежно в обороне и не позволила Португалии забить гол.
Ни одного пропущенного гола в пяти матчах
Хабиб также обратил особое внимание на оборонительные показатели Испании.
«Стоит отметить, что они не пропустили ни одного гола в пяти матчах», — написал он.
Этот показатель делает Испанию одной из команд с самой надежной обороной на ЧМ-2026.
Соперник в четвертьфинале — Бельгия
В четвертьфинале сборная Испании встретится с Бельгией.
Матч состоится 10 июля. Подопечных де ла Фуэнте, остановивших Португалию, теперь ждет еще одно серьезное испытание против Бельгии, которая очень опасна в атаке.
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