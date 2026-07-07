Криштиану Роналду завершил свои выступления на чемпионатах мира

·1·Спорт
Криштиану Роналду завершил свои выступления на чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел свой последний матч на чемпионатах мира. После поражения от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026 он подтвердил, что этот мундиаль стал последним турниром в его карьере.

Таким образом, один из самых известных нападающих в истории футбола попрощался с чемпионатами мира, так и не сумев завоевать титул чемпиона.

Статистика Роналду на мундиалях

Криштиану Роналду принял участие в общей сложности в 27 матчах на чемпионатах мира.

Его общие показатели:

  • матчи — 27;

  • голы — 11;

  • голевые передачи — 2;

  • желтые карточки — 4.

Эти результаты обеспечили португальскому форварду статус одного из самых узнаваемых игроков в истории мундиалей.

Испания поставила точку

В 1/8 финала ЧМ-2026 Португалия встретилась с Испанией.

В бескомпромиссной борьбе испанцы одержали победу со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал. Португалия во главе с Роналду покинула турнир.

«Это был мой последний чемпионат мира»

После матча Роналду сообщил, что ЧМ-2026 стал последним мундиалем в его футбольной карьере.

Этим решением его путь на чемпионатах мира официально завершен. Роналду забил на мундиалях 11 голов, но так и не смог достичь главного трофея.

ЧМ-2026 продолжается

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Действующий чемпион турнира — национальная сборная Аргентины.

Роналду не удалось поднять над головой Кубок мира, но след, который он оставил на мундиалях, его голы и рекорды навсегда останутся в истории футбола.

Криштиану РоналдуЧМ-2026ФутболСборная ПортугалииЧемпионат мира
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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