Криштиану Роналду завершил свои выступления на чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел свой последний матч на чемпионатах мира. После поражения от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026 он подтвердил, что этот мундиаль стал последним турниром в его карьере.

Таким образом, один из самых известных нападающих в истории футбола попрощался с чемпионатами мира, так и не сумев завоевать титул чемпиона.

Статистика Роналду на мундиалях

Криштиану Роналду принял участие в общей сложности в 27 матчах на чемпионатах мира.

Его общие показатели:

матчи — 27;

голы — 11;

голевые передачи — 2;

желтые карточки — 4.

Эти результаты обеспечили португальскому форварду статус одного из самых узнаваемых игроков в истории мундиалей.

Испания поставила точку

В 1/8 финала ЧМ-2026 Португалия встретилась с Испанией.

В бескомпромиссной борьбе испанцы одержали победу со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал. Португалия во главе с Роналду покинула турнир.

«Это был мой последний чемпионат мира»

После матча Роналду сообщил, что ЧМ-2026 стал последним мундиалем в его футбольной карьере.

Этим решением его путь на чемпионатах мира официально завершен. Роналду забил на мундиалях 11 голов, но так и не смог достичь главного трофея.

ЧМ-2026 продолжается

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Действующий чемпион турнира — национальная сборная Аргентины.

Роналду не удалось поднять над головой Кубок мира, но след, который он оставил на мундиалях, его голы и рекорды навсегда останутся в истории футбола.