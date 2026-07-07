Гарет Барри призвал Килиана Мбаппе испытать себя в Английской Премьер-лиге

·2·Спорт
Гарет Барри призвал Килиана Мбаппе испытать себя в Английской Премьер-лиге

Всё чаще звучат мнения о том, что одна из ярчайших звезд мирового футбола Килиан Мбаппе должен попробовать свои силы в Английской Премьер-лиге. В частности, бывший полузащитник «Манчестер Сити» Гарет Барри призвал французского нападающего не повторять «ошибку», допущенную Лионелем Месси, и проявить себя в сильнейшем чемпионате мира. По его мнению, выход Мбаппе на поле в футболке «Манчестер Сити» стал бы историческим событием не только для клуба, но и для всей лиги. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию Лйлло Касино Гарет Барри подчеркнул, что отсутствие игроков мирового уровня в Англии — большая потеря для футбольных болельщиков. Приводя в пример Лионеля Месси, он отметил, что тот факт, что аргентинская легенда не играл регулярно на британских полях на протяжении своей карьеры, вызывает сожаление. Было подчеркнуто, что Мбаппе не должен упускать такую возможность, пока он молод и полон сил.

Премьер-лига — настоящее испытание для элитных талантов

«Очень жаль, что игроки мирового класса, такие как Мбаппе, не проводят время в Премьер-лиге. Мы очень хотели видеть здесь Месси, но этого уже не случится. Мы не хотим, чтобы карьера Мбаппе прошла без проверки своих сил в самой сложной лиге мира», — добавил Барри. По его мнению, именно чемпионат Англии является главным критерием, раскрывающим истинный потенциал футболиста.

В настоящее время Килиан Мбаппе успешно выступает на чемпионате мира в составе сборной Франции. Его точный пенальти, обеспечивший выход в четвертьфинал, и лидерские качества на поле в очередной раз доказали, что он является игроком самого высокого уровня. Эксперты, включая Джейми Каррагера, отмечают, что игра Мбаппе на этом турнире может сделать его главным претендентом на «Золотой мяч», обойдя таких соперников, как Гарри Кейн.

Если Мбаппе решит перебраться в Англию, ожидается, что «Манчестер Сити» станет для него наиболее подходящим местом. Финансовая стабильность клуба и огромные успехи последних лет позволяют осуществить такой крупный трансфер. По словам Барри, «Манчестер Сити» всегда готов пополнить свои ряды лучшими игроками мира.

Новые трансферы и планы «Манчестер Сити» на будущее

В то время как разговоры вокруг Мбаппе продолжаются, «Манчестер Сити» начал предпринимать практические шаги. Клуб официально объявил о достижении соглашения с «Ноттингем Форест» о трансфере 23-летнего полузащитника Эллиота Андерсона. Андерсон, который сейчас участвует в международном турнире со сборной Англии, уже прошел медицинское обследование и, как ожидается, вскоре присоединится к команде.

Гарет Барри сравнил приход Эллиота Андерсона в команду с ситуацией вокруг Родри. По его мнению, Андерсон обладает схожими с Родри характеристиками в плане движения без мяча, прессинга и начала атак. Если в будущем Родри покинет команду, Андерсон рассматривается как достойный кандидат, способный занять его место.

В заключение стоит отметить, что «Манчестер Сити» активно работает не только над звездами сегодняшнего дня, но и над фундаментом будущего. Трансфер суперзвезды уровня Мбаппе, несомненно, еще больше укрепит гегемонию клуба в европейском футболе. А болельщики английского футбола надеются вскоре увидеть лучшего нападающего мира на стадионе «Этихад».

Килиан МбаппеМанчестер СитиПремьер-лигаТрансферФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Opta назвала Аргентину явным фаворитом в матче против ЕгиптаOpta назвала Аргентину явным фаворитом в матче против ЕгиптаСегодня, 21:58Лионель Месси стал легендой еще в 9 лет: взрослые оставались на тренировках, чтобы посмотреть на негоЛионель Месси стал легендой еще в 9 лет: взрослые оставались на тренировках, чтобы посмотреть на негоСегодня, 21:15Следите за матчем Аргентина — Египет вместе с намиСледите за матчем Аргентина — Египет вместе с намиСегодня, 21:11Неожиданный поворот для Криштиану Роналду: предложена новая роль в сборной ПортугалииНеожиданный поворот для Криштиану Роналду: предложена новая роль в сборной ПортугалииСегодня, 20:58Ламин Ямаль блистает на Чемпионате мира: Неманья Видич назвал его «мини-Месси»Ламин Ямаль блистает на Чемпионате мира: Неманья Видич назвал его «мини-Месси»Сегодня, 20:30Ливерпуль включился в борьбу за мексиканскую звезду футбола Хильберто МоруЛиверпуль включился в борьбу за мексиканскую звезду футбола Хильберто МоруСегодня, 20:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану