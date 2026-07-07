Всё чаще звучат мнения о том, что одна из ярчайших звезд мирового футбола Килиан Мбаппе должен попробовать свои силы в Английской Премьер-лиге. В частности, бывший полузащитник «Манчестер Сити» Гарет Барри призвал французского нападающего не повторять «ошибку», допущенную Лионелем Месси, и проявить себя в сильнейшем чемпионате мира. По его мнению, выход Мбаппе на поле в футболке «Манчестер Сити» стал бы историческим событием не только для клуба, но и для всей лиги. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию Лйлло Касино Гарет Барри подчеркнул, что отсутствие игроков мирового уровня в Англии — большая потеря для футбольных болельщиков. Приводя в пример Лионеля Месси, он отметил, что тот факт, что аргентинская легенда не играл регулярно на британских полях на протяжении своей карьеры, вызывает сожаление. Было подчеркнуто, что Мбаппе не должен упускать такую возможность, пока он молод и полон сил.

Премьер-лига — настоящее испытание для элитных талантов

«Очень жаль, что игроки мирового класса, такие как Мбаппе, не проводят время в Премьер-лиге. Мы очень хотели видеть здесь Месси, но этого уже не случится. Мы не хотим, чтобы карьера Мбаппе прошла без проверки своих сил в самой сложной лиге мира», — добавил Барри. По его мнению, именно чемпионат Англии является главным критерием, раскрывающим истинный потенциал футболиста.

В настоящее время Килиан Мбаппе успешно выступает на чемпионате мира в составе сборной Франции. Его точный пенальти, обеспечивший выход в четвертьфинал, и лидерские качества на поле в очередной раз доказали, что он является игроком самого высокого уровня. Эксперты, включая Джейми Каррагера, отмечают, что игра Мбаппе на этом турнире может сделать его главным претендентом на «Золотой мяч», обойдя таких соперников, как Гарри Кейн.

Если Мбаппе решит перебраться в Англию, ожидается, что «Манчестер Сити» станет для него наиболее подходящим местом. Финансовая стабильность клуба и огромные успехи последних лет позволяют осуществить такой крупный трансфер. По словам Барри, «Манчестер Сити» всегда готов пополнить свои ряды лучшими игроками мира.

Новые трансферы и планы «Манчестер Сити» на будущее

В то время как разговоры вокруг Мбаппе продолжаются, «Манчестер Сити» начал предпринимать практические шаги. Клуб официально объявил о достижении соглашения с «Ноттингем Форест» о трансфере 23-летнего полузащитника Эллиота Андерсона. Андерсон, который сейчас участвует в международном турнире со сборной Англии, уже прошел медицинское обследование и, как ожидается, вскоре присоединится к команде.

Гарет Барри сравнил приход Эллиота Андерсона в команду с ситуацией вокруг Родри. По его мнению, Андерсон обладает схожими с Родри характеристиками в плане движения без мяча, прессинга и начала атак. Если в будущем Родри покинет команду, Андерсон рассматривается как достойный кандидат, способный занять его место.

В заключение стоит отметить, что «Манчестер Сити» активно работает не только над звездами сегодняшнего дня, но и над фундаментом будущего. Трансфер суперзвезды уровня Мбаппе, несомненно, еще больше укрепит гегемонию клуба в европейском футболе. А болельщики английского футбола надеются вскоре увидеть лучшего нападающего мира на стадионе «Этихад».